FMM cria sistema de aulas virtuais para garantir calendário acadêmico

Os alunos estão tendo acesso aos conteúdos em casa | Foto: Divulgação

Manaus - A Fundação Matias Machline (FMM) está adotando o uso de plataformas online para oferecer aulas virtuais aos alunos do Ensino Médio Técnico e da Faculdade do Amazonas de Ensino, Pesquisa e Inovação (Famepi).

O objetivo é compensar as atividades presenciais, suspensas desde o dia 16, por conta das medidas de prevenção ao Coronavírus (Covid-19).

Desde a última quarta (25), os alunos do Ensino Médio Técnico assistem às aulas virtualmente, no período normal das atividades.

Os alunos estão tendo acesso aos conteúdos em casa, a partir de uma infraestrutura desenvolvida na FMM que conta com ferramentas tecnológicas da atualidade, como Geekie One e Hangouts Meet.

As plataformas adotadas permitem que o aluno receba todo o material de apoio necessário e assistam às aulas em tempo real. A instituição, que acompanha de perto esse período de adaptação dos alunos, afirma que os resultados são positivos.

Além do Ensino Médio Técnico, alunos da Famepi já estão em processo de adaptação para as plataformas online, seguindo os métodos utilizados.

As aulas em tempo real para o ensino superior iniciam na próxima segunda (30). As aulas presenciais continuam suspensas, aguardando as novas recomendações dos órgãos de saúde.

A orientação é que os pais e responsáveis pelos alunos mantenham os cuidados de casa, ficando atentos a qualquer sinal ou sintoma apresentado.

A FMM mantém uma equipe de plantão para contato, por isso, quem precisar de mais informações pode ligar para os telefones (092) 2129-2991/2999, e acompanhar pelas redes sociais da instituição no facebook e Instagram, além dos sites www.fmm.org.br e www.famepi.org.br .

Sobre a FMM

A Fundação Matias Machline é um projeto social que, há 33 anos, oferece Ensino Médio Técnico gratuito em Mecatrônica, Eletrônica e Informática, a adolescentes oriundos de famílias de baixa renda no Amazonas. Atualmente, o projeto atende 1001 jovens, com acesso a refeições diárias, material didático, atendimento médico, odontológico e psicopedagógico de maneira totalmente gratuita.

Sobre a Famepi

A Famepi conta com a mesma estrutura e metodologia da Fundação Matias Machline, referência no Ensino Médio técnico em Manaus e no Brasil, funcionando no mesmo espaço, no período noturno. A Faculdade do Amazonas de Ensino, Pesquisa e Inovação (Famepi) foi credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da portaria Nº 1.891/2019, publicada no Diário Oficial da União, no dia 12 de novembro de 2019.

*Com informações da assessoria