Centec tem desconto de 15% nas mensalidades integrais em Manaus

Manaus- Devido à pandemia do novo coronavírus, o Centro de Ensino Técnico (Centec) retoma suas aulas teóricas e exercícios didáticos nesta quinta-feira (2), por meio de plataformas digitais, e ainda com possibilidade de desconto de 15% para os alunos que pagam mensalidades integrais.



“Seguindo orientações das autoridades de saúde do país e determinação do governo do Estado para evitar a propagação da Covid-19, paralisamos nossas aulas no dia 18 de março. Contudo, para evitar prejuízos ao cronograma dos cursos e aos nossos alunos, antecipamos, para este período, o recesso que seria em junho. Assim, ninguém saiu perdendo”, explica a diretora de ensino da escola, Eliana Cássia de Souza.

A educadora informa ainda que, durante o recesso para os alunos, professores e todo o corpo técnico da escola trabalharam incansavelmente para reorganizar a volta às aulas de forma segura e sem perda de conteúdo, seguindo orientações das portarias 343/20 e 345/20, do Ministério da Educação, e resolução 30/20, do Conselho Estadual de Educação do Amazonas (CEE/AM), que autorizaram a substituição de aulas presenciais por aulas em meios tecnológicos.

“Fizemos tudo de forma remota, mas nem por isso menos eficiente, e voltaremos dia 2 de abril preservando a saúde tanto dos nossos alunos quanto professores”, informa Eliana de Souza, destacando que os cursos continuarão sendo oferecidos normalmente, mas sem a necessidade de presença física na Escola.

“Ressaltamos que não houve mudança para a modalidade EAD (ensino à distância), pois cada turma terá um professor ministrando os conteúdos no mesmo horário das aulas de forma on-line, ou seja, cumprindo a mesma carga horária dos módulos”.

A diretora também afirma que, levando em consideração o delicado momento econômico do país, a escola está tentando renegociar prazos para o pagamento de suas contas, de forma a conseguir implementar um desconto de até 15% nas mensalidades dos alunos não bolsistas a partir de maio. “Temos muitos alunos que já são beneficiados com bolsas de até 50%, por meio dos nossos programas educativos, mas levando em conta o cenário atual e futuro, queremos ajudar também aos que pagam mensalidades integrais”, afirma a diretora.

Plataformas digitais

Também conforme a direção do Centec, a principal plataforma de aulas teóricas será o WhatsApp, por ser acessível à ampla maioria dos alunos e não precisar de treinamento para utilização nem por parte destes, nem dos professores. Entretanto, outras ferramentas do Google for Education, Zoom e YouTube, além do sistema Polygonus, também serão utilizadas.

Já os cursos que precisam de prática, como Enfermagem, Estética, Refrigeração, Saúde Bucal, Análises Clínicas, entre outros, terão suas aulas práticas reprogramadas para após a normalização das atividades acadêmicas em todo o país, o mesmo ocorrendo com as turmas que tiveram o estágio interrompido. Todas, porém, voltarão a ter aulas teóricas no dia 2 de abril, exatamente do ponto que que tiveram as disciplinas interrompidas.

*Com informações da assessoria