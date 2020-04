Samsung antecipa todos os cursos on-line do Code IoT 2020

Brasil - A Samsung antecipou para o dia 06 de abril todos os cursos à distância oferecidos gratuitamente pela empresa por meio do programa Code IoT. Pessoas interessadas em temas como programação, eletrônica básica, internet das coisas, entre outros, podem aproveitar o atual período de home office para estudar os seis cursos oferecidos pela plataforma. Para realizar as inscrições basta acessar o site www.codeiot.org.br .

Realizados em parceria com o LSI-TEC, Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico, os treinamentos online são direcionados ao público que busca inserção neste novo cenário de integração entre software e hardware. O Code IoT certifica ao final da grade de estudos os alunos que completarem todos os módulos, oferecidos também em inglês e espanhol.

Cursos oferecidos gratuitamente:

-Introdução à Internet das Coisas;

-Aprendendo a Programar;

-Eletrônica básica;

-Programação física com Arduino;

-Desenvolvendo apps para celulares;

-Construindo objetos inteligentes conectados

Além de conteúdos em vídeos, texto e exercícios, os alunos têm à disposição um fórum de discussão.

“O ensino à distância é perfeito para aqueles que querem aproveitar a oportunidade para ampliar o conhecimento em temas atuais. O Code IoT é uma plataforma que já capacitou mais de 15 mil alunos e reúne cursos que vão desde programação de jogos e animações até montagem de circuitos eletrônicos”, comenta Isabel Costa, Gerente de Cidadania Corporativa da Samsung Brasil.

Pacote de Educação

A Samsung desenvolveu para seus notebooks um pacote educacional exclusivo no intuito de oferecer ferramentas para ajudar professores e alunos.

Os notebooks da marca contam com funcionalidades exclusivas pensadas para potencializar o aprendizado. A primeira destas ferramentas é o Samsung Recorder Plus, um aplicativo para gravar as aulas e que permite escrever anotações ou lembretes ao mesmo tempo em que o áudio é capturado pelo notebook. Em apresentações o aluno pode aproveitar a função para gravar trechos específicos para consulta posterior.

A segunda ferramenta é o Samsung Recorder Plus with Pen. Trata-se de uma versão projetada para seus modelos de notebook equipados com a poderosa caneta que permite escrita intuitiva na tela do notebook. Um dos recursos está a função que detecta o que foi escrito à mão pelo aluno e transforma o material automaticamente em caracteres, evitando que o usuário tenha que digitar novamente todas as informações que já escreveu anteriormente.

E, com o aplicativo TeamPL, é possível compartilhar um projeto no qual até cinco pessoas precisem trabalhar em conjunto, cada um no seu notebook, mas todos visualizando o mesmo conteúdo simultaneamente. A ferramenta permite o compartilhamento de tela entre até cinco notebooks conectados em uma mesma rede wireless.

Sobre a Samsung Electronics Co., Ltd

A Samsung inspira o mundo e cria o futuro com ideias e tecnologias inovadoras. A companhia está redefinindo o mundo de TVs, smartphones, wearables, tablets, eletrodomésticos, sistemas de conexão e memória, sistema LSI, fundição de semicondutores e soluções LED. Para saber mais sobre as últimas notícias, por favor, visite a Sala de Imprensa da Samsung em http://news.samsung.com/br

Sobre o LSI-TEC

O Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC) é uma instituição de desenvolvimento tecnológico, com linhas de ação reconhecidas nacional e internacionalmente, tornando-o um centro de referência mundial dedicado ao desenvolvimento e inovação em tecnologias avançadas. Fundado em 1999, o laboratório é um elo entre a sociedade e as instituições científicas de excelência, promovendo a aplicação do conhecimento em tecnologia e levando inovações tecnológicas à sociedade por meio de parcerias com instituições dos setores público e privado. Dirigido por professores da Universidade de São Paulo e com projetos em parceria com a Escola Politécnica da USP, o LSI-TEC conta com uma equipe altamente qualificada e multidisciplinar. Suas atividades são baseadas em três princípios: excelência, inovação e empreendedorismo.

*Com informações de assessoria