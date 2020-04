Quarentena de capacitação: empresas oferecem cursos durante isolamento

Os cursos e webinários são oferecidos pela internet, e os interessados podem acompanhar gratuitamente | Foto: Reprodução

Manaus - A Leanorte Educação fechou parceria com duas grandes instituições para oferecer cursos gratuitos durante a 'Quarentena de Capacitação' aos amazonenses. Os cursos são ofertados pela internet.

Uma das parcerias é com o Grupo Voitto – empresa de treinamento e consultoria especializada nas áreas de Lean Seis Sigma, Softwares Empresariais, Sistemas de Gestão e Desenvolvimento Humano.

A outra parceria é com o Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação (IGTI), referência nacional em cursos nas áreas de tecnologia, para a oferta de webinários (palestras) gratuitos. A Leanorte Educação fechou as parcerias para oferecer aos seus alunos e público em geral meios de aprendizagem neste período de distanciamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus.

Cursos

Os cursos e webinários são oferecidos pela internet, e os interessados podem acompanhar gratuitamente. Serão oferecidos mais de 30 cursos gratuitos nesse período de distanciamento social. Para conferir a lista de capacitações e os links para as inscrições, o interessado deve acessar o Instagram da Leanorte Educação ( https://www.instagram.com/leanorte.educacao/ )

Confira algumas das capacitações que estão sendo oferecidas neste mês:

14/04 - Engenharia de Software e Métodos Ágeis: uma união de prosperidade!

15/04 - On Premises ou Nuvem: Você está preparado para a transformação?

22/04 - A carreira do arquiteto de software

23/04 - Como as mídias imersivas têm feito a ponte entre o universo dos games e o mercado?

28/04 - Como resolver problemas da vida real utilizando full stack development com javascript?

Aulas não presenciais

A Leanorte Educação suspendeu as aulas presenciais e está oferecendo seu conteúdo de forma on-line, neste período de isolamento social.Para evitar prejuízo ao calendário acadêmico, a instituição de ensino, que oferece cursos de pós-graduação em Manaus, está ministrando os conteúdos por meio de plataformas digitais. Para assistir ao conteúdo em tempo real, o estudante deve acessar os links que estão sendo disponibilizados pela coordenação e pelos professores. Por isso, a instituição solicita que os alunos fiquem atentos aos comunicados oficiais.

