Itália oferece bolsa em pós-graduação em café para brasileiros

Mundo - A oportunidade educacional chegou para quem é apaixonado por café, a empresa italiana Illy criou, em parceria com cinco instituições internacionais de ensino, o Mestrado Internacional em Economia e Ciência do Café, a oportunidade é bolsas de pós-graduação em café com duração de cinco meses na cidade de Trieste, na Itália. Com turmas para 2021, serão oferecidas bolsas de estudos para países produtores de café, como o caso do Brasil, as inscrições vão até 15 de junho.

Como funciona o curso

O curso será realizado na cidade Trieste, na Itália e tem duração de cinco meses. A pós-graduação busca abranger todos os aspectos da cultura cafeeira, desde o cultivo até a logística e comercialização. O valor total do curso é de 15 mil euros, também serão oferecidas bolsas parciais e um candidato brasileiro poderá ser contemplado com uma bolsa integral.

Podem se candidatar graduados em Economia, Administração, Engenharia ou Ciências Agrônomas e que tenham fluência em inglês. Experiência prévia na indústria do café será considerada um diferencial.

O mestrado internacional é organizado por um grupo de instituições de ensino e especialistas em produção cafeeira: Fundação Ernesto Illy, Università Del Caffè da illycaffè, a Universidade de Trieste, a Universidade de Udine, o International Superior School of Advanced Studies of Trieste, a Association of Molecular Biomedicine e o District of Coffee de Trieste.

Como se candidatar

Para concorrer, é preciso enviar um e-mail para o endereço [email protected], com um currículo no formato Europass, com foto e uma carta de apresentação de no máximo duas páginas detalhando o interesse no curso e sua motivação.

Os pré-requisitos da pós-graduação em café, são a excelência acadêmica, o envolvimento profissional com atividades cafeeiras e a proficiência em inglês. Será dada preferência para candidatos que não tenham curso de pós-graduação.

Os documentos enviados devem ser escritos em inglês, e precisam ser enviados para o e-mail [email protected] até o dia 15 de junho.