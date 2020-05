'É só nesta terça': Cetam abre 700 vagas em cursos EAD

Manaus - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) abre inscrições nesta terça-feira (26) para dois cursos na modalidade educação a distância (EaD). São 400 vagas para Formação Continuada de Tutores e 300 oportunidades para Criação e Organização de Sala de Aula Online na Plataforma Moodle.

As inscrições serão feitas somente em um dia, exclusivamente on-line, no endereço https://cursos.cetam.am.gov.br , no horário das 8h ao meio-dia, ou até quando ainda houver vaga disponível. O pré-requisito para os interessados é possuir curso superior completo em qualquer área de formação.

No dia da inscrição, o interessado deverá preencher o formulário de inscrição on-line que se encontra no site e, a seguir, receberá e-mail da confirmação da inscrição. No período de 27 de maio a 1º de junho, cada profissional inscrito precisará enviar cópias de seu RG e do diploma de graduação para o endereço de e-mail indicado na confirmação da inscrição on-line.

Os dois cursos têm carga horária de 100 horas cada e acontecerão de 8 de junho a 6 de agosto de 2020. O curso de Formação de Tutores tem o objetivo de capacitar profissionais de qualquer área do conhecimento para atuarem como mediadores no processo de ensino e aprendizagem na modalidade de educação a distância.

Já o curso Criação e Organização de Sala de Aula Online na Plataforma Moodle objetiva capacitar profissionais de qualquer área do conhecimento para criar e organizar salas de aulas virtuais na plataforma Moodle, por meio do desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao ambiente de EaD na estrutura da referida plataforma.

Cada participante dos cursos será acompanhado por um tutor orientador, que realizará a facilitação pedagógica e a avaliação sistemática da aprendizagem, esclarecendo dúvidas, motivando e estimulando-o à conclusão do curso.

Para garantir um bom aproveitamento, o participante dos cursos precisará se organizar, disponibilizando, no mínimo, duas horas diárias para estudo do material e realização das atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Cetam. No decorrer do curso haverá aplicação de avaliações parciais on-line.

Mais informações podem ser obtidas por meio do endereço eletrônico [email protected].

*Com informações da assessoria