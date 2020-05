Escola americana oferece curso de inglês grátis on-line a brasileiros

Sem sair de casa, qualquer pessoa poderá efetuar a inscrição diretamente pelo site | Foto: Nyldo Moreira

Manaus - A Really Experience, escola sediada na Flórida, Estados Unidos, que dá aulas com professores americanos para brasileiros, passa a oferecer gratuitamente, a partir desta sexta-feira (29), e totalmente online um curso intensivo para quem quer aprender a falar inglês - o Really 30.

Sem sair de casa, qualquer pessoa poderá efetuar a inscrição diretamente pelo site. Os brasileiros terão a chance de, durante a quarentena de prevenção ao coronavírus, ter aulas com professores americanos, diretamente de Orlando. As inscrições para o curso começam a partir do dia 29 de Maio, basta acessar o site http://really.education/

O conteúdo trará exercícios diários de audição, conversação, interação com o professor e material didático. Édney Quaresma, CEO da Really Experience, conta que foi preciso estruturar a plataforma digital de seu negócio para suportar os mais de 7 mil novos inscritos que recebeu ao anunciar uma modalidade em sua escola no início da quarentena.

"De um dia pro outro vimos um produto que era menos comercializado crescer absurdamente" relata. A escola de inglês americana, que opera com cursos semipresenciais no Brasil agora vê saltar a modalidade totalmente online.

"Na mesma direção, estão os nossos cursos semipresenciais, em que os alunos se encontravam uma vez por semana em sala de aula e agora estão no digital. Como já existia a plataforma para suportar esse recurso, nossas entregas estão seguindo o cronograma letivo. Quando voltarmos ao presencial não enfrentaremos atrasos no conteúdo", ressalta.

Certificado

Para tornar a quarentena mais produtiva para as pessoas, a escola passou a oferecer esse curso totalmente gratuito, o Really 30. No prazo de um mês, é possível concluir todo o intensivo pela internet e ainda prosseguir com um segundo módulo do curso, oferecido à parte pela escola e que permite receber um certificado americano.

Os alunos que já realizaram as matrículas estão em aulas com professores de Orlando. A Really conta com um modelo de negócio diferente das franquias. Com mais de 70 escolas espalhadas pelo Brasil e no Japão, quem tem uma unidade da escola é chamado de parceiro, já que o baixo investimento e a divisão dos lucros possibilita melhor rentabilidade e estabilidade, sobretudo em momentos de crise.

"Nesse momento, em que o parceiro não precisa arcar com custos como os de uma franquia, que são altos, ter a Really dentro da sua escola, que é como a gente funciona na maioria das regiões, faz com que seu negócio seja mais atrativo e não uma dor de cabeça", finaliza Quaresma.





