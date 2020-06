Hospital Oswaldo Cruz oferta cursos on-line gratuitos

Manaus- Cursos virtuais de capacitação voltados aos profissionais de saúde das redes públicas e privadas são ofertados de maneira gratuita pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz (localizado em São Paulo) em parceria com a Johnson & Johnson Brasil. A expectativa da ação é alcançar no mínimo 10 mil trabalhadores da área para atualização e novas informações da Covid-19. Interessados devem acessar o site http://inova.eadhaoc.org.br/ .

As aulas são sobre o enfrentamento da pandemia e os cuidados de pacientes em Unidade de Internação, Pronto Atendimento e Unidade de Terapia Intensiva, segurança do paciente, da equipe de saúde e da população. Enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, e demais profissionais de saúde que atuam em hospitais públicos ou não são os alvos das aulas.



No site do Inova é possível encontrar cursos de acordo com o perfil profissional do trabalhador, tudo depende da área de atuação, nível de experiência, necessidade de aprendizado e aprofundamento dos temas. Após o término de cada módulo, um certificado é emitido para aos alunos.

Sobre os cursos

Os conteúdos são divididos em dois módulos: um curso voltado ao público multidisciplinar com a carga horária de 40 horas (enfermagem, médicos e fisioterapeutas, por exemplo) e outro curso com 60 horas adicionais com método aprofundado e desenvolvido especialmente para profissionais de enfermagem.

Especificamente os enfermeiros, estudam três assuntos primordiais na capacitação e enfrentamento da pandemia: sistematização da assistência de enfermagem com foco em diagnósticos de enfermagem e plano de cuidados em tempos de Covid-19; abordagem do paciente com doenças crônicas em situação de vulnerabilidade e outras situações específicas; e gestão do cuidado pelo enfermeiro.

As aulas aos multiprofissionais tratam de informações sobre os cuidados na chegada ao Pronto Atendimento, na Internação e na unidade Cuidados Intensivos; orientação familiar; cuidados necessários com os pacientes em grupo de risco; como usar corretamente os equipamentos de proteção individual; de autocuidado; entre outros temas importantes.

Inscrições

Interessados devem acessar a plataforma de curso Inovação Pesquisa e Educação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, preencher o formulário e realizar a inscrição. Vale lembrar que os cursos ficam disponíveis apenas para profissionais de saúde que comprovem a formação.