Prefeitura oferta 100 vagas em consultorias para empreendedores

Os cursos são oferecidos na área de empreendedorismo | Foto: reprodução

Manaus – Estão sendo ofertadas cerca de 100 vagas gratuitas em consultorias on-line para empreendedores que se encontram em casa, em virtude da Covid-19. A iniciativa é da Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Escritório do Empreendedor.

As atividades, que integram o Mês do Escritório do Empreendedor, comemorado em junho, serão ministradas por profissionais do ecossistema empreendedor manauara.

Os interessados devem baixar o edital disponível no site da Semtepi se inscrever entre os dias 10 e 13 de junho. O interessado nas consultorias deve ter a partir de 17 anos, ser empreendedor ou potencial empreendedor.

As aulas acontecerão em grupo na plataforma on-line Hangouts. Os participantes devem estar cientes de que é necessário ter um computador ou celular e uma boa conexão de internet para a realização dos cursos on-line.

As inscrições serão encerradas ao ser atingido o dobro da quantidade de vagas, sendo assim, as mesmas podem finalizar antes do último dia previsto. A divulgação dos selecionados será publicada no dia 15 de junho, a partir das 14h, no site da Semtepi.

Confira os cursos de datas:

Planejamento Empresarial- Dias: 17, 18 e 19/6- Horário: 10h às 12h.

Plano de Negócios- Dias 17, 18 e 19/6- Horário: 15h às 17h

Recrutamento e Seleção- Dias – 22, 23 e 24/6- Horário: 10h às 12h

Treinamento e Desenvolvimento de equipes- Dias- 22, 23 e 24/6- Horário:15h às 17h

Gestão de Conflitos- Dias – 25, 26 e 29/6- Horário:10h às 12h

Gestão de Compras e Estoque- Dias – 25, 26 e 29/6- Horário: 15h às 17h

Estratégia de Comunicação- Dias – 30/6, 1º e 2/7- Horário:10h às 12h

Pós-vendas- Dias – 30/6, 1º e 2/7- Horário: 15h às 17h

Marketing digital- Dias–3, 6 e 7/7- Horário: 10h às 12h

Planejamento financeiro- Dias– 3, 6 e 7/7- Horário:15h às 17h

*Com informações da assessoria

