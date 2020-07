‘Minicursos On-Line’ ensina como fazer um porta-carregador de celular

A videoaula desta semana vai ensinar a transformar o resíduo em um porta-carregador de celular, de forma simples e rápida | Foto: Divulgação

Manaus- O projeto Minicursos On-Line , ensina a partir desta sexta-feira (24), a como reaproveitar embalagens cartonadas utilizadas para acondicionar bebidas lácteas, as chamadas Tetra Pak, ou caixinhas de leite, como são mais conhecidas.

A videoaula desta semana vai ensinar a transformar o resíduo em um porta-carregador de celular, de forma simples e rápida, conforme mostra o passo a passo da técnica em educação ambiental Thesca Godinho, instrutora do minicurso.

Esta é a oitava videoaula disponibilizada pelo projeto, coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), por meio das redes sociais da secretaria e da Prefeitura de Manaus. Somente na página da Semmas, no Facebook, os vídeos já somam mais de 15 mil visualizações.

O projeto tem exatamente como finalidade ampliar o acesso aos conteúdos das oficinas e formações ambientais, antes oferecidas presencialmente e que foram suspensas em virtude das medidas preventivas de isolamento social durante a pandemia da Covid-19.

Na videoaula desta sexta, a instrutora explica como fazer os cortes, a forração e o molde para o acesso à tomada, usando uma embalagem de caixa de leite. "É muito simples e útil. Quantas vezes deixamos de carregar nosso celular por conta do alcance do fio do carregador e não termos onde apoiar o aparelho", observa Godinho. Para a confecção, as ferramentas necessárias são tesoura, régua, estilete, uma caixa de fósforo (molde) e, para decoração, tecido ou EVA.

*Com informações da assessoria

