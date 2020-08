McDonald’s oferece curso gratuito de Desenvolvimento Sustentável

Mc Donald´s oferece curso de desenvolvimento sustentável online e gratuito. | Foto: Reprodução

Manaus- Mc Donald´s oferece curso de desenvolvimento sustentável online e gratuito. Já foram 26 edições em três anos, somando cerca de 6 mil inscritos. A iniciativa já reuniu participantes provenientes de 488 cidades de todos os estados brasileiros, consolidando-se como o maior programa corporativo de educação para o desenvolvimento sustentável no país.

Com aulas ministradas em português, o curso também já recebeu inscrições de outros 19 países, incluindo Austrália, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Moçambique, Portugal, Suíça e diversos locais da América Latina.

Desenvolvido pela área de Desenvolvimento Sustentável da Cia e a Hamburger University, centro de treinamento e capacitação da Arcos Dorados, as aulas oferecem conhecimento essencial e indispensável em uma agenda de três noites, onde palestrantes especialistas convidados abordam de forma dinâmica e interativa assuntos como Capitalismo Consciente, Compromisso Social, Desperdício de Alimentos, Economia Circular, Energia Renovável, Diversidade, Mudanças Climáticas e Valor Compartilhado, entre outros.

Com o recente surto do novo Coronavírus, foi introduzido o módulo Gestão de Resíduos em tempos de COVID-19, trazendo um tópico de grande relevância dentro do contexto vivido atualmente em todo o mundo.

Atualmente, o programa é aberto ao público em geral e oferecido gratuitamente, em uma versão 100% online. Para obter mais informações e se inscrever nas próximas edições, basta acessar o site https://recetadelfuturo.com/

