Prefeitura oferece mais 310 vagas gratuitas para cursos online

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), lança nesta quinta-feira, 6/8, um novo edital com mais 310 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes on-line.

Os cursos, que integram o projeto “Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro”, serão realizados via internet, na plataforma Zoom, com tutoria de profissionais de diversas áreas e supervisão do departamento de Qualificação Profissional da Semtepi.

Os interessados devem baixar o edital disponível no site da Semtepi ( https://semtepi.manaus.am.gov.br/ ), se inscrever a partir do dia 6 de agosto e preencher o formulário disponível em ( https://classroom.google.com ), para realizar a pré-inscrição e escolher qual curso deseja participar. O candidato que se inscrever em mais de um curso será eliminado do processo.

O pacote de cursos é direcionado a jovens a partir dos 16 anos de idade, que estejam cursando no mínimo o ensino médio, jovens em busca do primeiro emprego e trabalhadores cadastrados no Sine Manaus. O preenchimento do formulário garante a inscrição, desde que haja vagas disponíveis. Cada curso terá sua inscrição encerrada ao atingir o número total de vagas.

Programação

Abordagem social: qualificação profissional e mercado de trabalho (50 vagas)

Código da turma – 2ennbev

Realização – 7/8 às 19h

Orientação vocacional: como isso pode ajudar? (50 vagas)

Código da turma – omuxety

Realização – 11/8 às 19h

Gestão das emoções no ambiente de trabalho (50 vagas)

Código da turma – fwqpubt

Realização – 14/8 às 19h

Mindset: o que é? Como desenvolver a mentalidade de sucesso? (50 vagas)

Código da turma – q6nzwec

Realização – 19/8 às 19h

Redação: argumento no texto dissertativo (50 vagas)

Código da turma – 2iyofe7

Realização – 21/8 às 19h

Imagem pessoal e metas profissionais: visando o sucesso e o bem-estar (60 vagas)

Código da turma – l7qlprp

Realização – 24 a 28/8, de 19h às 20h30

