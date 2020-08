Prefeitura oferta 1.800 vagas gratuitas para cursos de qualificação

Os cursos serão realizados via internet, com a tutoria e supervisão do departamento de Qualificação Profissional da Semtepi | Foto: Agência Brasil/Internet

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) lançou nesta segunda-feira (10), mais um edital com 1.800 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional on-line.

Os cursos, que integram o projeto “Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro - Online”, serão realizados via internet, com a tutoria e supervisão do departamento de Qualificação Profissional da Semtepi.

Os interessados devem baixar o edital, se inscrever a partir do dia 10 de agosto e preencher o formulário disponível em https://classroom.google.com para realizar sua pré-inscrição e escolher qual curso deseja participar. O candidato que se inscrever em mais de um curso será eliminado do processo.

O pacote de cursos é direcionado a jovens a partir dos 16 anos de idade que estejam cursando no mínimo o ensino médio, jovens em busca do primeiro emprego e trabalhadores cadastrados no Sine Manaus com ensino médio completo. O preenchimento do formulário garante a inscrição, desde que haja vagas disponíveis. Cada curso terá sua inscrição encerrada ao atingir o número total de vagas.

Programação

Juventude em Foco: Formação Intraempreendedora e Empreendedor

Tutora - Barbara Tavares

Período - 12 a 31/8

Código da Turma - Neprjxp

Operador de Caixa

Tutora - Elen Santos

Período - 12/ a 29/8

Código da Turma - jeq6bmr

Práticas de Atendimento via Delivery

Tutora - Ana Carolina

Período - 12/8 a 14/9

Código da Turma - v3aqpk7

Projeto de Pesquisa – Como elaborar?

Tutora - Nathália Batista

Período - 12/8 a 1º/9

Código da Turma - rndu3gw

Técnicas de Arquivamento

Tutor - Moises Silva

Período - 12/8 a 5/10

Código da Turma - 6lqnu3s

Gestão Estratégica de Eventos Turísticos

Tutor - Cristian Areque

Período - 13/8 a 5/11

Código da Turma - xx3gqgz

Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico

Tutor - Odssey Valente

Período - 14 a 31/8

Código da Turma - Yvzryqw

(Re)Iniciando - Gestão e Desenvolvimento de Carreira

Tutora - Ianca Linhares

Período - 15/8 a 24/9

Código da Turma - cfiux5d

Inglês: Nível: Básico I

Tutora - Mônica Smith

Período - 17/8 a 4/9

Código da Turma - mc7ub4g

Projetos: Desenvolvendo a comunidade

Tutora - Isabela Martins

Período - 17/8 a 17/9

Código da Turma - w2dn3fx

Vendedor de Alta Performance

Tutora - Alessandra Muniz

Período - 20/8 a 13/9

Código da Turma - rr5kfim

Ética e moral no mercado de trabalho no contexto filosófico

Tutora - Noemi Soares

Período - 20/8 a 6/9

Código da Turma – zxmxumv





Com informações da assessoria





