Senac AM oferta curso de preparação de marmitas saudáveis

O Senac Amazonas está com inscrições abertas para o curso de preparação de marmitas saudáveis que será realizado de 24 a 27 de agostos, das 13h às 17h, na unidade Centro. O investimento é de R$ 150. As inscrições podem ser feitas pelo site www.am.senac.br ou no Senac Centro, na rua Henrique Martins, 410, Centro.

O curso é direcionado para pessoas que têm interesse em obter renda extra com a comercialização dos produtos ou que buscam aprender mais sobre alimentação saudável para consumo diário. Além das técnicas de preparo, os participantes também aprenderão sobre a legislação e as boas práticas para serviço de alimentação.

Entre os tópicos do curso estão: classificação dos ingredientes saudáveis; tipos de molhos para preparações de marmitas; legislação federal, estadual e municipal; uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e boas práticas na manipulação de alimentos quanto a higiene pessoal, ambiental, equipamentos, móveis, utensílios de trabalho e insumos com aplicabilidade na manipulação, apresentação e finalização da marmita entre outros.

Os participantes produzirão as marmitas: escondidinho de batata-doce; fígado ao molho chinês; frango xadrez; quibe de bandeja; estrogonofe de frango; arroz integral; arroz integral com legumes; moqueca de banana; caponata de abobrinha; salada nutritiva; yakissoba de frango e tabule.

Serviço

O quê: curso de preparação de marmita saudável

Quando: 24, 25, 26 e 27 de agosto

Horário: 13h às 17h

Onde: Centro de Turismo e Hospitalidade Senac, na rua Henrique Martins, 410, Centro

Investimento: R$ 150

Informações: (92) 3198-2000