DAAD oferece bolsas integrais para MBA na Alemanha

Estão abertas as bolsas para MBA na Alemanha até 1 de outubro | Foto: Divulgação

Estão abertas as bolsas para MBA na Alemanha até 1 de outubro. O projeto é do EPOS que faz parte do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD, na sigla em alemão). O EPOS foca cursos de pós-graduação no país que se relacionem ao desenvolvimento sustentável e, nesse caso, a formação oferecida pela Universidade de Leipzig dedica-se às pequenas e médias empresas.

O programa foca em pequenas empresas, analisando casos de sucesso na Alemanha e as medidas que lhes renderam esse sucesso. Como benefício, as bolsas do DAAD oferecem apoio financeiro: auxílio mensal para manutenção no país (no valor de 850 euros), passagens aéreas de ida e volta e cobertura da anuidade da instituição de ensino

Todos os anos, são chamados 25 candidatos para o programa de MBA na Alemanha.

Como funciona o programa

Em dois anos os alunos aprendem sobre empreendedorismo, economia e estratégias de desenvolvimento para pequenas e médias empresas.

No primeiro semestre, há três módulos obrigatórios, que servem de base para o restante da formação. Entre as disciplinas oferecidas, estão Economia Internacional, elaboração de plano de negócios e inovação e tecnologia. Também estão inclusas atividades além da sala de aula, como visitas a instituições alemãs para promoção de novos negócios.

Já o segundo semestre do MBA na Alemanha é dedicado às eletivas, que são focadas em áreas de interesse do candidato – como marketing e finanças. Além disso, sob aprovação da Universidade de Leipzig, os estudantes podem se dedicar a estágios supervisionados.

No terceiro período, os participantes devem retornar a seus países de origem para desenvolver projetos para, no quarto e último semestre, elaborar uma tese na universidade.

Como se candidatar ao MBA na Alemanha

A candidatura exige uma lista de documentos que vai desde o diploma da graduação até o teste de proficiência em inglês, idioma em que é ministrado o curso. É necessário ter um mínimo de dois anos de experiência profissional, conhecimentos em economia e boa capacidade analítica.

Para se inscrever no MBA na Alemanha, é necessário preencher um formulário padrão e depois enviar materiais exigidos diretamente à Universidade de Leipzig — sempre respeitando a data limite de 1 de outubro.

Os materiais pedidos pelo programa incluem carta de motivação, currículo em inglês, comprovação de experiência profissional, duas cartas de recomendação e o formulário de application do DAAD. Os detalhes sobre documentos a serem enviados podem ser conferidos diretamente no site do SEPT.

Os materiais devem ser enviados para o seguinte endereço: Leipzig University, International SEPT Program, IPF 172515 (former 132314), Ritterstr. 24, 04109 Leipzig, Germany.

