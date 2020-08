Anhanguera Manaus oferta mais de 120 cursos de extensão gratuitos

Os interessados devem acessar um formulário on-line, onde selecionarão o curso desejado | Foto: Pxhere

Manaus - Administração Hospitalar, Consultoria Empresarial, Direito Tributário e outros 120 cursos de extensão compõem o portfólio da modalidade UP, oferecida pela Anhanguera Manaus. Em modalidade 100% EAD, as atividades têm 80 horas de duração, são destinadas a profissionais ou estudantes no último semestre da graduação e estão com inscrições gratuitas até 31 de outubro.

Os interessados devem acessar um formulário on-line, onde selecionarão o curso desejado. As instruções para acompanhar as aulas serão encaminhadas por e-mail ou WhatsApp em até 48 horas.

“Diante desse cenário totalmente adverso, nossos cursos de extensão podem proporcionar aos participantes habilidades específicas e uma série de vantagens para suas carreiras e formações profissionais. Trata-se de uma oportunidade única, não só por ser gratuita, mas por garantir certificado ao final, representando um ótimo incremento ao currículo”, afirma Robinson Ferraresi, diretor da Anhanguera Manaus.

Conduzidos na plataforma Kosmos, a mesma da pós-graduação da Anhanguera, cada curso possui duas disciplinas e ambas possuem uma avaliação virtual. Atingida a aprovação, o próprio aluno solicita no ambiente virtual a expedição do certificado, que é emitido imediatamente.

É permitida a inscrição em apenas um curso gratuito por CPF. Para mais informações, basta entrar em contato via WhatsApp, pelos números: (92) 98482-9838, (81) 99414-3011 ou (86) 99822-4728.

Leia mais

Provão Eletrônico volta a ser aplicado a partir de segunda-feira (24)