Quer fazer o curso de Libras básico? Sesc AM abre inscrições em Manaus

A linguagem brasileira de sinais é a segunda língua brasileira oficial | Foto: Divulgação

Manaus - O Sesc AM está com inscrições abertas para o curso de Libras básico. As aulas serão ministradas aos sábados, das 8h às 12h, no Centro de Educação do Sesc, que fica localizado na rua Henrique Antony, 78 (esquina com av. Epaminondas), no Centro.

O investimento é de 5 x R$ 64,00 para trabalhadores do comércio ou 5 x R$ 89,00 para o público em geral.

Além das aulas regulares, o Sesc AM oferece acesso às aulas práticas complementares, que consistem em visita guiada pelos professores surdos e professor-intérprete da instituição, juntamente, com a comunidade surda local.

Essas aulas ocorrem em espaços comuns de convivência em shoppings, pontos turísticos da cidade e supermercados, possibilitando a aprendizagem da Libras a imersões, que proporcionam a prática in loco da língua vivenciada em situações do cotidiano. Em Manaus, o Sesc é a única instituição que oferece o nível de Tradutor e Intérprete de Libras.

Para se inscrever nos cursos de Libras, basta ir às Centrais de Atendimento do Sesc AM, que ficam localizadas nas unidades Centro (rua Henrique Martins, 427) ou Balneário (av. Constantinopla, 288, Alvorada). Os interessados devem apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de residência e o cartão do Sesc atualizado.

Para mais informações ligue para (92) 2121-5374 ou 3198-2000.

*Com informações da assessoria

