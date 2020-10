Coca-Cola oferece 720 vagas para curso de capacitação profissional

O Grupo Simões e o Instituto Coca-Cola Brasil lançam o Coletivo On-line, um curso de capacitação profissional totalmente online e gratuito. A iniciativa vai ofertar ao todo 720 vagas para a região Norte do país. Jovens de 18 a 25 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio, poderão se inscrever no curso até esta quarta-feira (14), pelo link https://bit.ly/2Sjw83r.

O Coletivo On-line tem como objetivo ajudar os jovens a planejarem seu caminho na conquista de oportunidades de emprego, é um curso que acontece totalmente através do WhatsApp. São 10 videoaulas, além de atividades que são realizadas pelo participante, ao longo de 5 semanas de curso.

A plataforma foi escolhida para facilitar o acesso dos participantes que possuem pouca ou nenhuma conectividade. Além disso, a popularidade da ferramenta simplifica o acesso para quem tem poucos recursos tecnológicos.

A primeira turma do curso do Coletivo On-line inicia na segunda-feira (19) e, a segunda, na semana seguinte, no dia 26. Serão apresentados temas do mercado de trabalho, como elaborar um plano de vida, construir um currículo, planejamento financeiro e os participantes são convidados a se cadastrarem em sites de empregos, incluindo um site com um banco de vagas para jovens que participam do programa.

O curso segue até o dia 26 de novembro, para a primeira turma, e até o dia 3 de dezembro, para a segunda. É fundamental que os participantes tenham assistido e realizado no mínimo 70% das aulas e atividades. Ao final do curso, os jovens recebem o Certificado de Conclusão e podem participar de processos seletivos em uma rede de parceiros empregadores.

Mais informações sobre o Coletivo On-line podem ser obtidas pela fanpage https://facebook.com/ColetivoCocaColaManaus ou pelos telefones: (92) 99114-3104 / 3663-4470 / 99532-6481 e 98478-2570.

*Com informações da assessoria