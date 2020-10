Procura por estágio? IEL Amazonas abre 17 vagas em Manaus

Confira as vagas disponíveis | Foto: Divulgação

No Amazonas, o Instituto Euvaldo Lodi- IEL oferece 17 vagas de estágio. O valor das bolsas a serem pagas ao estagiário variam entre R$ 480,00 a R$ 800,00 e todas as vagas serão para atuar em regime presencial.

As vagas são para 15 para estudantes de nível superior dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Sistema de Informação, Publicidade e Propaganda, Marketing, Design e Design Gráfico e duas vagas para Nível Técnico do curso de Técnico em Informática, sendo todas para atuação na capital, Manaus.

Os candidatos devem ter cadastro no site do IEL do Amazonas e manter todos os dados escolares e conhecimentos gerais atualizados, incluindo telefone e e-mail.

Mais informações pelo site e redes sociais do IEL (Facebook e Instagram) e Central de Atendimento (92) 2125-8800.

Os currículos não serão recebidos por e-mail. O escritório do IEL Amazonas funciona das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira.

*Com informações da assessoria

