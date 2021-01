Cetam abre edital de processo seletivo para curso de metrologia básica

As inscrições começam no dia 18 de janeiro e vão até às 16h de 22 de janeiro | Foto: Divulgação

Manaus - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), lança o edital do processo seletivo do curso de formação inicial em metrologia básica.

As inscrições começam no dia 18 de janeiro e vão até às 16h de 22 de janeiro, e serão totalmente on-line, por meio de um formulário disponibilizado no site da Comissão Permanente de Concursos (Copec), no endereço: www.concursoscopec.com.br .

O objetivo do curso é qualificar pessoas na área de medidas e medições para que tenham acesso a vagas no Polo Industrial de Manaus (PIM) e a concurso público do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

A meta é ofertar 360 vagas ao longo de um ano, divididas em 12 turmas de 30 alunos cada. A primeira turma iniciará as aulas dia 1º de março, com término previsto para 19 do mesmo mês. A parte teórica será ministrada pelo Cetam, na sede do Ipem, e as aulas práticas acontecerão no laboratório do instituto, localizado na avenida Governador Danilo Areosa, s/nº, Distrito Industrial I.

*Com informações da assessoria

