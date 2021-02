Inscrições abertas para cursos de educação financeira

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), por meio da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, está com inscrições abertas para cursos a distância sobre Educação Financeira. Poderão se inscrever membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ou qualquer pessoa maior de 16 anos. Os participantes receberão certificado de extensão pela Universidade de Brasília (UnB).

Todos os cursos ocorrem na modalidade a distância e são divididos por módulos. Serão ofertados: Planejar para realizar Sonhos; Dominando emoções e criando novos hábitos e Inteligência financeira; Saia do Sufoco; Práticas Abusivas; e Vício do Produto e do Serviço. Os cursos terão carga horária de 20 horas semanais, com duração de quatro semanas.

Os cursos “Crimes contra relações de Consumo” e “Crimes contra as Relações de Consumo e Consumo Seguro e Saúde” terão 40 horas semanais, com duração de seis semanas.