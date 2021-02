Cursos a distância são opção de aperfeiçoamento para servidores

Manaus (AM) - Diante das medidas adotadas pela Prefeitura de Manaus, para combater o novo coronavírus, entre elas a de distanciamento social, a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), fez uma seleção de cursos voltados para servidores públicos na modalidade Educação a Distância (EaD), em áreas similares às oferecidas pelo órgão.

Para ter acesso à lista completa dos cursos, os interessados devem acessar o portal Espi, no endereço http://portalespi.manaus.am.gov.br . As capacitações, que são totalmente gratuitas e com certificação, são oferecidas por instituições públicas nacionais renomadas e já estão com as inscrições abertas.

Com o cenário imposto pela pandemia, houve a necessidade de adaptação não apenas à nova realidade de trabalho, mas também no sentido de oferecer capacitação profissional durante o período de distanciamento social.

“Por determinação do prefeito David Almeida, estamos trabalhando vigorosamente, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, para levar qualificação aos servidores. Neste primeiro momento, enquanto o catálogo com a programação anual de cursos da escola é preparado, foi feita uma curadoria de cursos on-line, voltados para servidores públicos, e que estão com inscrições abertas pelo Brasil”, reiterou o diretor-geral da Espi/Semad, Júnior Nunes, ressaltando que a programação anual da Escola do Servidor será lançada em março.

Com a suspensão dos cursos presenciais por conta da pandemia, a Espi teve que aprimorar a área tecnológica. Entre as medidas, foram implementadas melhorias no Sistema de Gerenciamento de Cursos e Eventos da Espi/Semad (SGCE) e houve a contratação de profissional especializado para a correção de disfunções e a reativação da plataforma Moodle, utilizada para a oferta de cursos a distância, sendo realizado, ainda, o treinamento da equipe de EaD.

Lista de cursos

Dominando a Gestão de Projetos – 21h

Pensamento Ágil em Projetos - 14h

Contabilidade com Foco na Gestão da Informação Contábil – 21h

Introdução à Libras – 60h

Vírus respiratórios emergentes, incluindo Covid-19: métodos para detecção, prevenção, resposta e controle – 10h

Planejamento Estratégico para Organizações Públicas – 40h

Noções Básicas do Trabalho Remoto – 10h

Gestão de Compras – 24h

Gestão de Convênios – 24h

Gestão de Orçamento – 24h

Empreendedorismo e Inovação – 12h

Estratégia de Negócios – 20h

Atendimento ao Público –10h

