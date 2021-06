Manaus vai ofertar 320 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), lançará, às 18h desta segunda-feira, 21/6, um novo edital com 320 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes.

As capacitações fazem parte dos projetos Sine Jovem e Qualifica Manaus, executados na gestão do prefeito David Almeida.

A partir desta terça-feira, 22/6, das 9h às 15h, os interessados deverão baixar o edital e preencher o formulário, que estará disponível em ( semtepi.manaus.am.gov.br ), para fazer sua pré-inscrição e escolher o curso que deseja realizar.

O preenchimento do formulário garante a inscrição, desde que haja vagas disponíveis. Quando as inscrições atingirem o dobro de inscritos, a plataforma será bloqueada automaticamente ou a opção de escolher o curso indicado sumirá.

O candidato deve optar somente por um curso, caso opte por dois ou mais será, automaticamente, excluído do processo seletivo.

" Esta é uma excelente oportunidade para a população manauara se inscrever e concorrer às 320 vagas em cursos profissionalizantes ofertadas pela Semtepi. Por determinação do prefeito David Almeida, a secretaria está desempenhando um importante trabalho para a recuperação da economia da cidade de Manaus, a partir da capacitação e qualificação profissional dos cidadãos, tornando-os mais aptos e preparados para as exigências do mercado de trabalho " Rayana Pinho, diretora do Departamento de Qualificação Profissional da Semtepi

Os cursos serão realizados presencialmente na Escola Senai Antônio Simões, localizada na avenida Rodrigo Otávio, nº 2.394, Distrito Industrial, zona Sul, nos meses de julho e agosto.

Projetos

O projeto Sine Jovem tem como propósito disponibilizar qualificação profissional ao jovem em busca do primeiro emprego, por considerar sua qualificação de extrema importância para fortalecer o mercado de trabalho, a partir de uma mão de obra qualificada.

O programa é destinado a jovens residentes em Manaus que tenham entre 14 e 29 anos, com ensino fundamental incompleto.

O projeto Qualifica Manaus objetiva proporcionar qualificação para empreendedores, a fim de aprimorar suas aptidões e possibilitar o desenvolvimento de seus negócios.

É voltado a empreendedores que atuam em feiras e mercados, e trabalhadores cadastrados no Sine Manaus que tenham a partir de 18 anos, com ensino médio completo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em Manaus, idosos fazem curso on-line para inclusão digital

Quer fazer curso profissionalizante? Amazonas oferece 150 vagas; veja