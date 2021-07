Prefeitura promove curso para mototaxistas

Ainda nesta semana, o IMMU irá divulgar o calendário das atividades voltadas aos mototaxistas. | Foto: Arquivo/Semcom

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), promoverá, ainda este mês, curso de capacitação aos mototaxistas que atuam na capital amazonense.

As tratativas para a realização do curso são realizadas com representantes da categoria e devem incluir informações sobre primeiros socorros, técnicas de pilotagem e atualização do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Para o diretor de Transporte do IMMU, Edinaldo Castro, a iniciativa do órgão, sob a determinação do prefeito David Almeida, trará benefícios, principalmente, aos usuários deste serviço de transporte.

" A reciclagem da classe trabalhadora dos mototaxistas é essencial e havia uma necessidade para promovermos este curso por causa da paralisação da oferta causada pela pandemia. O ganho é para os trabalhadores, para o cliente atendido por ele e o ganho é para o trânsito e a sociedade como um todo. " Edinaldo Castro, diretor de Transporte

Ainda nesta semana, o IMMU irá divulgar o calendário das atividades voltadas aos mototaxistas. Atualmente, a cidade possui aproximadamente 3 mil desses profissionais.

Campanha

O mês de julho foi estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para atividades voltadas aos motociclistas, com a campanha “Motociclista consciente evita acidentes”, que tem como metas reforçar a adoção de condutas mais seguras no trânsito e a importância de respeitar as regras para condução de motocicletas com enfoque especial aos motociclistas profissionais (mototaxistas e motofretistas); aos motociclistas entregadores (motofretistas), enfatizar os cuidados básicos com a velocidade incompatível, utilização de celular ao pilotar, dentre outras condutas.

