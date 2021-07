Projeto de cursos para artistas oferece 50 vagas gratuitas em Manaus

O preenchimento do formulário garante a inscrição desde que haja vagas disponíveis | Foto: Reprodução

Manaus - Será lançado nesta terça-feira (6), o edital de 50 vagas gratuitas em cursos de “Redação” e “Elaboração de Projetos”, destinados a artistas manauaras.

Os cursos serão realizados presencialmente no Anexo do Escritório do Empreendedor, localizado na rua Miranda Leão, 82, Centro, zona Sul, nos dias 13 e 14 de julho.



O projeto “Qualifica Artista Manauara: o sucesso depende de você 2.0” tem como objetivo ofertar capacitação e qualificação profissional para todos os artistas residentes em Manaus, atuantes nos diversos segmentos da arte. Tem como objetivo de impulsionar e despertar artistas e favorecer o engajamento profissional da carreira.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, a parceria entre as pastas é importante para disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico da cidade de Manaus, conforme determina o prefeito David Almeida.

" O projeto tem a missão de ofertar oportunidades, para todos os artistas residentes em Manaus, de todas as culturas, ritmos, segmentos e raças. Queremos cada vez mais enraizar a cultura do empreendedorismo artístico, e será certamente dessa maneira, que desenvolveremos uma cidade muito mais próspera e empreendedora em vários segmentos, inclusive, na cultura " Alonso Oliveira, diretor-presidente da Manauscult

O diretor-presidente da Manauscult ressaltou, ainda, que essa parceria entre a Semtepi, Manauscult e Concultura começou com uma capacitação para artistas , que deu muito certo.

“Fizemos um projeto piloto e, a partir de agora, definimos que isso será de forma contínua. Vamos, a cada período estabelecido pela equipe de trabalho, colocar cursos de capacitação à disposição dos artistas de Manaus”, explicou.

Os interessados deverão baixar o edital e preencher o formulário disponível em semtepi.manaus.am.gov.br, nesta quarta-feira (7), das 9h às 15h, para realizar sua pré-inscrição. O preenchimento do formulário garante a inscrição desde que haja vagas disponíveis.

O projeto é da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e o Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

*Com informações da assessoria

