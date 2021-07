Mulheres recebem certificados de cursos em Manaus

O curso teve como público-alvo mulheres em situação de vulnerabilidade social | Foto: Divulgação Semtepi

Manaus - Mulheres em situação de vulnerabilidade social buscam novas oportunidades para mudar de vida. Por conta disso, cursos profissionalizantes permitem com que novas portas sejam abertas para as mulheres do Amazonas.

Mulheres que participaram da oficina de ovos trufados, executada pelo Senai nos dias 14 e 15 de julho, receberam na manhã dessa quinta-feira (15) os certificados de participação.

O curso teve como público-alvo mulheres em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Semasc. “É uma determinação do prefeito David Almeida essa parceria entre a Semtepi e Semasc para atender essas mulheres, ofertando qualificação profissional, para que elas possam se preparar para o mercado de trabalho”, concluiu a diretora do Departamento de Qualificação Profissional, Rayana Pinho.

Para Auxiliadora Pereira, participante do evento, ter obtido um certificado aos 55 anos foi uma realização pessoal.

" Eu me sinto realizada porque achava que não tinha capacidade de aprender, mas a professora foi paciente ao ensinar. Estou muito emocionada e agradecida, pois esse é o meu primeiro certificado. Espero que outras mulheres tenham a mesma oportunidade " Auxiliadora Pereira, aluna certificada

Ainda segundo ela, pretende abrir o próprio negócio no ramo de alimentos à base de chocolate, a partir do conhecimento que obteve na ocasião.

A oportunidade de empreendimento foi dada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Vida mudada

O chocolate passou a fazer parte do cotidiano, da empreendedora Nayara Cláudia de Quadros Paulino, 31, há quatro anos, que iniciou a manufatura de produtos à base de chocolate , por meio dos cursos de qualificação oferecidos pela Prefeitura de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

A empreendedora já realizou diversos cursos promovidos pela Semtepi, entre eles, “Confeitaria de Bolo” (em parceria com o Senai/AM), “Mídias Sociais”, “Começando a Empreender”, além de realizar a oficina “Empreendendo com Cupcake”.

Por meio de tais capacitações, Nayara Cláudia passou a preparar guloseimas que utilizam o chocolate, como recheios de bolos, tortas, brownies, ovos recheados, cupcakes, alfajor, trufas e outros.

