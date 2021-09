Sesc AM abre inscrições de curso gratuito sobre maternidade; veja

O evento gratuito é destinado para gestantes e profissionais da saúde | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - O Sesc AM está com inscrições abertas para a 2ª edição do ano do “Vivendo a Maternidade” que ocorrerá entre os dias 13 e 17 de setembro, das 13h às 17h, no salão de eventos Zezinho Correa, na unidade Balneário, localizado na avenida Constantinopla, 288, bairro Alvorada.

O evento gratuito é destinado para gestantes e profissionais da saúde.

Os interessados em participar da atividade devem efetuar inscrição, até o dia 12 de setembro, por meio de preenchimento de formulário digital no endereço eletrônico bit.ly/VivendoaMaternidade .

O participante terá que doar uma lata de leite que será encaminhada ao Programa Sesc Mesa Brasil para distribuição entre as instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.

A programação conta com dinâmicas, palestras e oficinas voltadas à educação no período gestacional bem como aos cuidados com o bebê.

De acordo com a enfermeira Bruna Liberato, da Educação em Saúde do Sesc AM, os dias vivenciados no “Vivendo a Maternidade” são de muito aprendizado e boas experiências para as mamães.

" A gravidez é um momento de muitas modificações no corpo da mulher. O curso traz a importância de falar sobre o acompanhamento, a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças e problemas que podem se agravar durante a gestação. É uma semana de muito aprendizado, será vivenciado de perto um pouco do que a mamãe irá viver e sentir quando o bebê estiver em seu colo " Bruna Liberato, enfermeira

Serão abordados temas como, cuidados com o recém-nascido; troca de fralda; banho do bebê; amamentação; pós-parto; tipos de parto e sinais; vacinas; diabetes na gravidez, direito das gestantes, estética na gravidez, sintomas da gravidez; transformações na primeira e na segunda metade da gravidez; nutrição na gestão entre outros.

Além das gestantes e dos profissionais da saúde, estudantes da área bem como os acompanhante das mulheres grávidas também podem participar da atividade.

Quem quiser saber mais informações sobre o curso “Vivendo a Maternidade” pode entrar em contato com a organização pelos telefones (92) 2121-8490 e 2121-8491.

Serviço:

O quê: 2ª edição do Sesc Vivendo a Maternidade

Quando: 13 a 17 de setembro, das 13h às 17h

Onde: Salão de eventos Zezinho Correa (Sesc Balneário), Av. Constantinopla, n. 288, Alvorada

Inscrição: Até o dia 12 de setembro, via bit.ly/VivendoaMaternidade

Informações: (92) 2121-8490 ou 2121-8491

*Com informações da assessoria

