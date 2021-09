Amazonas abre inscrição para 2ª chamada de cursos profissionalizantes

Os candidatos deverão acessar o Portal do Trabalhador | Foto: divulgação

Manaus (AM) - Abre nesta sexta-feira (3) inscrições para a segunda chamada dos cursos profissionalizantes que foram oferecidos no mês de agosto.

Os candidatos deverão acessar o Portal do Trabalhador ( www.portaldotrabalhador.am.gov.br ), onde farão a inscrição por meio do formulário para os cursos de Organizador de Eventos (31 vagas), Chapista (32 vagas) e Atendente de Lanchonete (25 vagas).

As aulas serão ministradas pela plataforma Teams, e iniciarão no dia 15 de setembro.

É importante que os candidatos preencham o formulário com atenção e verifiquem se todos os pré-requisitos estejam corretos, sendo necessário fornecer dados como número do RG, CPF, data de nascimento, renda, número de telefone celular com WhatsApp, e-mail, escolaridade e ao término, aceitar os termos de informações.

Para a titular da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), Neila Azrak, essas parcerias vêm ao encontro das necessidades da população que, todos os dias, por meio dos canais de atendimento da secretaria, procura por cursos de qualificação.

" Esse é o compromisso do Governo do Amazonas, que tem o foco na capacitação para a geração de emprego e renda " Neila Azrak, titular da Setemp

A ação é realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).



