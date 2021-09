Confira 100 vagas disponíveis para cursos de inovação e indústria 4.0

| Foto: Divulgação

MANAUS - Cem vagas gratuitas estão disponíveis em cursos de capacitação em Inovação e Indústria 4.0, desde esta segunda-feira (20). Os cursos fazem parte do projeto Manaus Visão Hack Experience e as inscrições serão realizadas até as 23h do dia 10, através do link disponível em semtepi.manaus.am.gov.br .

As vagas que serão ofertadas por meio por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto Visão Amazônicacem, serão direcionadas para os cursos de Gestão e Propriedade Intelectual, Design de Interface, Blockchain (base de registro de dados) e Automação (teste de software), sendo 25 vagas para cada curso.

Os cursos são destinados a jovens acima de 18 anos com perfil empreendedor, compreendendo diferentes formações e experiências, que desejam criar negócios de base tecnológica (startups), profissionais ligados ao desenvolvimento de softwares, designers e empreendedores.

Leia mais:

Sine Manaus disponibiliza vagas nas áreas de tecnologia e inovação

Cetam oferta mais de 16 mil vagas em cursos em Manaus