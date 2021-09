Cetam inscreve para mais de 26 mil vagas em cursos no Amazonas

As inscrições serão somente on-line | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta quarta (22) e na quinta-feira (23), o Governo do Amazonas, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), realiza as inscrições para 26.910 vagas em cursos de qualificação profissional. As vagas são destinadas, exclusivamente, para candidatos do interior do estado.

As inscrições serão somente on-line, das 6h às 23h59 (horário de Manaus) ou até terminarem as vagas. Os interessados em um dos 35 cursos ofertados nos 61 municípios do Amazonas deverão acessar o endereço https://cursos.cetam.am.gov.br. Só é aceito um CPF por vaga.

Os cursos acontecerão via ensino remoto, que consiste na realização de aulas mediadas por uso de tecnologias educacionais no qual ocorrem aulas síncronas (em tempo real) e assíncronas (aulas acompanhadas pelo estudante independente do horário ou local).

As vagas ofertadas serão ocupadas pelo processo de ordem de chegada, ou seja, até o limite do número de vagas regulares e reservas oferecidas por curso. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os pré-requisitos para o curso que deseja ingressar.

Edital

O edital está disponível para o público no Portal do Candidato e no portal do Cetam (www.cetam.am.gov.br). É importante que os interessados leiam o edital com atenção e sigam todas as orientações e disposições contidas nele.

Por conta de o ensino ser realizado de forma remota, ou seja, por meio de tecnologias educacionais, é fundamental que o candidato possua infraestrutura tecnológica mínima, dispondo de smartphone ou computador com acesso à internet para o acompanhamento das aulas ao vivo, e acesso ao WhatsApp, Telegram e Google Sala de Aula para ter acesso às atividades.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Cetam oferta mais de 16 mil vagas em cursos em Manaus

Cetam oferta mais de 2 mil vagas para escola da Zona Norte de Manaus