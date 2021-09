Cursos de arquitetura de Manaus devem ajudar a embelezar a capital

Prefeito de Manaus, David Almeida. | Foto: Ruan Souza / Semcom

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta quarta-feira, 22/9, durante visita ao Parque Cidade da Criança, zona Centro-Sul, que iniciará, junto ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), interlocução com os cursos de arquitetura e engenharia da capital para realização de projetos em conjunto de embelezamento e criação de pontos turísticos na cidade.

“Eu vou acertar com o Implurb para nos reunirmos com todos os representantes dos cursos de arquitetura da cidade de Manaus. Nós queremos implementar nos próximos anos portais de entrada nos bairros da cidade, além de três portais de entrada em Manaus, onde nós possamos ter a identidade da capital”, enfatizou o prefeito.

O chefe do Executivo municipal também comentou sobre o projeto do embelezamento das escadas de Manaus, que iniciou com a determinação de um projeto “instagramável”, para a escada do Parque Cidade da Criança, que será transformado em um cenário especial para fotografia, interação criativa e provocar a população a postar as imagens em redes sociais, como o Instagram.

“Nossa gestão vai também embelezar as escadas da cidade e dar oportunidade aos alunos de arquitetura. Imagino quantos projetos e quantos TCCs (Trabalho de Conclusão de Curso) existem nas gavetas e que poderiam ajudar Manaus a se tornar um local melhor e mais bonito. Queremos fazer um concurso para trazer as ideias concebidas nas academias de ensino e para que possamos implementar na nossa cidade de forma racional, barata e difundir Manaus para o Brasil e o mundo”, explicou Almeida.

O prefeito David Almeida ainda explicou como serão os próximos passos após essa determinação, para que os profissionais das áreas possam se programar e receber o contato com o Implurb. “Já na próxima semana, nós vamos convocar os coordenadores dos cursos de arquitetura e engenharia, para que possamos conceber um projeto. A minha ideia é embrionária, as melhores virão realmente dos professores, alunos, arquitetos, engenheiros e eles vão nos ajudar nessa concepção com quem já temos dentro do Implurb, porém ‘100 cabeças pensam melhor do que dez cabeças'”, concluiu Almeida.

