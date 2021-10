Setemp divulga selecionados para cursos de qualificação em Manaus

Lista com os nomes dos selecionados já está no Portal do Trabalhador. | Foto: Divulgação/Secom

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas divulgou nesta terça-feira (5) relação dos selecionados para as 210 vagas de cursos de capacitação. A iniciativa visa promover a qualificação dos cidadãos amazonenses. A lista dos aprovados já está disponível no Portal do Trabalhador ( www.portaldotrabalhador.am.gov.br ).

Os candidatos devem enviar a documentação, como o RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, em formato PDF, para o e-mail [email protected] , até a quarta-feira (06/10), às 23h59.

Os aprovados também devem comparecer na sede da Setemp, localizada na avenida Djalma Batista, 1.018, no horário previsto para o início das aulas, de acordo com o curso escolhido.

Leia mais:

AM abre mais de 200 vagas para cursos profissionalizantes; veja

Cetam abre inscrições para 17 mil vagas em cursos de qualificação