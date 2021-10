Ipaam promove curso para regularização de piscicultura em Parintins

A ação atende a necessidade do município | Foto: Etienne Salgado/Ipaam

PARINTINS (AM)- O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) está promove o programação de capacitação direcionada a técnicos dos órgãos municipais que atuam nos processos de regularização ambiental em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

A ação, que iniciou na segunda-feira (4) e segue até 11 de outubro, acontece em parceria com a Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Sedem).

O curso de Georreferenciamento e Cadastro Ambiental Rural (CAR), com enfoque na regulamentação ambiental da piscicultura , está sendo ministrado pelo engenheiro de pesca e analista ambiental da Gerência de Controle de Pesca (GECP) do Ipaam, Carlos André Silva.

A ação atende a necessidade do município, visando a qualificação dos profissionais que trabalham diretamente com o licenciamento, como aponta o gerente de Pesca do Instituto, Gelson Batista.

" É fundamental realizarmos processos de orientação aos técnicos, no intuito de sanar todas as dúvidas para que eles sejam capacitados a fim de entregar projetos de piscicultura que atenderão os requisitos técnicos de licenciamento com informações mais robustas e íntegras, além de levar em consideração as demandas dos produtores e os cuidados ambientais " Gelson Batist, gerente de Pesca do Instituto





A programação conta ainda com um treinamento dirigido pela bióloga e analista ambiental da GECP do Ipaam, Etienne Salgado, para o desenvolvimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais, que abrange as indústrias de beneficiamento de pescado do município de Parintins.

