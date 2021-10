Governo lança edital com 130 vagas para cursos gratuitos no AM

Inscrições podem ser feitas por meio do Portal do Trabalhador. | Foto: Divulgação/Setemp

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas divulga, nesta quarta-feira (06), a inscrição para 130 vagas de cursos profissionalizantes, em parceria com a InnovaTech Educação Profissional, visando qualificar os cidadãos para o mercado de trabalho. No total, serão ministrados quatro cursos: Oficina de Chefia e Liderança (40 vagas), Oficina Vendedor de Sucesso (40 vagas), Postura Profissional e Relacionamento Interpessoal (40 vagas) e Digitação (10 vagas).

As inscrições podem ser feitas por meio do Portal do Trabalhador ( www.portaldotrabalhador.am.gov.br ), onde os candidatos devem preencher o formulário com atenção e verificar se todos os pré-requisitos estão corretos.

A lista dos aprovados será disponibilizada na quinta-feira (07) ao meio-dia, e o candidato selecionado deverá apresentar, no dia do início do curso, a cópia dos documentos de RG, CPF e Comprovante de Residência.

Para a titular da Setemp, Neila Azrak, essas parcerias vêm ao encontro das necessidades da população, que procuram por cursos de qualificação todos os dias, por meio dos canais de atendimento do órgão.

" Esse é o compromisso do Governo do Amazonas, que tem o foco na capacitação da população, para a geração de emprego e renda " Neila Azrak, titular da Setemp

Leia mais:

Setemp divulga selecionados para cursos de qualificação em Manaus

Aleam e Polícia Militar lançam cursos técnicos para jovens