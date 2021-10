Inscrições abertas para curso sobre impacto da Covid-19 para gestantes

O conteúdo inclui informações sobre os povos e comunidades indígenas e tradicionais | Foto: Imagem/Divulgação

Passado mais de um ano do início da pandemia causada pelo novo Coronavírus, o Brasil já possui dados epidemiológicos que apontam determinados grupos como mais vulneráveis à Covid-19.

Entre eles, estão as comunidades indígenas e tradicionais, como ribeirinhos e quilombolas, assim como as mulheres grávidas e puérperas , que apresentam maior risco em desenvolver a forma grave da doença.

Buscando apresentar uma resposta abrangente a esse quadro, o Fundo de População das Nações Unidas, em parceria com a Fiocruz, lança o curso Covid-19 e a atenção à gestante em comunidades indígenas e tradicionais.

Criado com financiamento do Fundo de Resposta e Recuperação da COVID-19 das Nações Unidas, o curso é online, gratuito e autoinstrucional, contando com 15 horas de duração, em 7 aulas que compõem 3 módulos.

O conteúdo inclui informações sobre os povos e comunidades indígenas e tradicionais, as especificidades da Covid-19 para esses grupos sociais, além de informações sobre manejo clínico da gestante no contexto da Covid-19 e recomendações para atenção às gestantes nestes contextos.

A responsável pelo curso no Fundo de População das Nações Unidas, Anna Cunha, destacou que as evidências científicas têm indicado maior chance de desfecho materno e neonatal desfavorável na presença da Covid-19 moderada e grave.

A formação busca aprimorar os protocolos específicos para esses grupos, com vistas à detecção precoce de infecção e redução da razão de mortalidade materna.

A coordenadora do Campus Virtual Fiocruz, Ana Furniel, ressaltou que o curso está alinhado aos princípios de disseminação de informações qualificadas e capacitação de profissionais de saúde no contexto da pandemia.

" O foco do curso é nas populações que se encontram em maior vulnerabilidade social e que demandam uma atenção mais específica e especializada " Ana Furniel, coordenadora do Campus Virtual Fiocruz

Clique aqui para se inscrever no curso

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Anticorpos contra a Covid-19 podem passar para bebês pelo leite materno

Ficar menstruada não significa que não possa estar grávida; entenda