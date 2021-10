Semtepi em Manaus divulga lista de selecionados para cursos

Os cursos fazem parte do projeto Manaus Visão Hack Experience. | Foto: João Viana / Arquivo Semcom

Manaus (AM) - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto Visão Amazônica, divulgou a lista dos selecionados para os cursos de capacitação em inovação e indústria 4.0, que fazem parte do projeto Manaus Visão Hack Experience. Para acessar a lista completa com os nomes das pessoas selecionadas, deve-se clicar em semtepi.manaus.am.gov.br .

Foram ofertadas 100 vagas para os cursos de gestão e propriedade intelectual, design de interface, blockchain (base de registro de dados) e automação (teste de software), sendo 25 vagas para cada.

Os alunos selecionados, em 1ª chamada, deverão confirmar sua matrícula até a próxima sexta-feira, 22/10, das 8h às 17h, na sede do Instituto Visão Amazônica, localizada na rua Nossa Senhora da Conceição, nº 306, bairro Cidade de Deus, zona Norte, portando todos os documentos listados.

Leia mais:



Wilson destaca importância da inovação durante visita à sede do Sidia

Manaus oferta 60 vagas gratuitas em Oficina de Jogos para adolescentes