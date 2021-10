Quer fazer um curso profissionalizante? Veja 150 vagas ofertadas no AM

A iniciativa visa qualificar os cidadãos para o mercado de trabalhO | Foto: Divulgação/Secom

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas divulga nesta terça-feira (26) a inscrição para 150 vagas de cursos profissionalizantes em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

A iniciativa visa qualificar os cidadãos para o mercado de trabalho. O início das turmas está marcado para o mês de novembro.

No total, serão oferecidos três cursos, sendo eles: Salgadeiro (50 vagas) e Pizzaiolo (50 vagas), ambos com início marcado para 10 de novembro; e Agente de Viagens (50 vagas), para 17 de novembro.

As inscrições podem ser feitas por meio do Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br ), onde os candidatos devem preencher o formulário com atenção, verificando se todos os pré-requisitos estão atendidos.

A lista dos aprovados será disponibilizada na quarta-feira (27/10), e o candidato selecionado deve comparecer a sede do Senac, na rua Saldanha Marinho, 410, Centro, entre os dias 3 e 5 de novembro, das 8h às 17h.

É necessário que o candidato aprovado apresente, no momento da matrícula, uma cópia do Documento de Identificação com foto, CPF, comprovante de residência emitido há pelo menos 90 dias e o comprovante de escolaridade.



De acordo com a secretária executiva da Setemp, Neila Azrak, a realização desses cursos é essencial para a capacitação e o incentivo que a população precisa para entrar no mercado profissional.

" A Setemp está sempre trabalhando para oferecer as melhores oportunidades aos cidadãos amazonenses e com o apoio do Governo do Amazonas, essa parceria com o Senac está sendo possível. " Neila Azrak, secretária executiva da Setemp

