Curso de mecanização agrícola é realizado em Boa Vista do Ramos

O curso ocorreu no período de 25 a 29 de outubro | Foto: Divulgação/Idam

Boa Vista do Ramos (AM) - O Instituto de Desenvolvimento agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), em parceria com a Cooperativa dos Criadores de Abelhas Indígenas da Amazônia (Coopmel), realizou um curso de manejo sustentável de solos e mecanização agrícola na comunidade São Pedro do Tamuatá, no município de Boa Vista do Ramos (a 271 quilômetros de Manaus).

O curso contou com a participação de 27 meliponicultores e agricultores da região e ocorreu no período de 25 a 29 de outubro.

Na atividade, todos puderam realizar as práticas com a patrulha mecanizada adquirida por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) para serem utilizadas nas áreas de várzea e terra firme.

Segundo o técnico em agropecuária do Idam central, Luiz Platini, a capacitação tem como objetivo ensinar o uso da patrulha agrícola, permitindo ao produtor aumentar sua produtividade de forma mais eficiente.



" Através do uso da patrulha agrícola, os produtores poderão otimizar tempo de produção e agregar maior valor aos seus produtos, trazendo melhoria para eles e suas famílias. " Luiz Platini, técnico em agropecuária do Idam central





Capacitação

O curso faz parte de uma série de capacitações voltadas à mecanização agrícola nos municípios do Amazonas.

A iniciativa visa o desenvolvimento de uma agricultura moderna e mecanizada, possibilitando uma melhor execução das atividades agrícolas e trazendo benefícios para os produtores e também para os consumidores desses produtos.

*Com informações da UEA

