É empreendedor? Manaus oferta 50 vagas para workshop sobre negócios

Os interessados devem acessar o link disponível | Foto: Marinho Ramos / Arquivo Semcom

MANAUS (AM)- A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), oferta 50 vagas para o workshop gratuito “Empoderamento nos Negócios”, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, Centro.

O workshop tem como objetivo estimular a capacidade de gerir as emoções, promover o autoconhecimento, autodisciplina e a mentalidade positiva para enfrentar o cotidiano de um negócio.

É voltado a empreendedores e potenciais empreendedores e será realizado no sábado (13), das 13h às 17h.

Durante o evento, a especialista em coordenação pedagógica, Tatiana Moreira, fará um relato de experiência de ideia de empreendedores a partir de recomeços, utilizando-se de competências, habilidades e desenvolvimento emocional. Em seguida, a doutora em educação e master coach, Cybele Monteiro, ministrará a palestra “Como desenvolver as competências emocionais e ferramentas para empreender”.

Por fim, a engenheira florestal Kezia Macedo dará orientações de técnicas de bem-estar, para favorecimento de boas ideias para se reinventar.

Os interessados devem acessar o link disponível em semtepi.manaus.am.gov.br e realizar a inscrição.

