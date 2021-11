Mais de 800 vagas em cursos são ofertadas em Manaus; veja quais

As inscrições, que iniciaram no dia 12 e seguirão até o dia 20 | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- Em parceria com o Instituto Visão Amazônica, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), oferta 840 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional em diversas áreas.

Entre os cursos oferecidos estão: Programador de Web, Design Básico e Avançado, Organização de Eventos, Phython Básico, Inglês para Iniciantes, Espanhol para Iniciantes, Fotografia, Pedreiro, Pintor Predial, Carpinteiro, Soldador Profissional, Comandos Elétricos, Eletricista Residencial/Predial, Inspetor de Qualidade, Leitura de Componentes Eletrônicos e Treinamento Básico Operacional.

Os cursos são destinados a jovens acima de 18 anos com ensino médio completo ou cursando e que estejam em busca do primeiro emprego, trabalhadores ativos e inativos, autônomos e empreendedores residentes na cidade de Manaus.

A realização da inscrição não garante ao candidato a participação no curso escolhido, pois haverá um processo seletivo, conforme o edital.

As inscrições, que iniciaram no dia 12 e seguirão até o dia 20, estão sendo realizadas de forma on-line e presencial na sede do Instituto Visão Amazônica, na rua Nossa Senhora da Conceição, nº 306, Cidade de Deus, zona Norte.

Os editais, link de inscrição e demais informações estão disponíveis em semtepi.manaus.am.gov.br .

As vagas são oriundos das emendas parlamentares nº 058/2020, nº 086/2020, nº 144/2020 e nº 145/2021.

