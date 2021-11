Em Anamã, produtores concluem curso prático de criação de aves

Cerca de 30 produtores participam da capacitação | Foto: Divulgação/Idam

Anamã (AM) - Após intensas aulas, produtores em Anamã (a 165 quilômetros de Manaus) concluem nesta sexta-feira (19), o curso de Boas Práticas na Avicultura (criação de aves), promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado (Idam).





A capacitação tem como foco conceitos e boas práticas de manejo para fortalecer o setor avícola, produzindo proteína animal de qualidade e gerando emprego e renda no interior do Amazonas.

O curso é ministrado pelos técnicos da Gerência de Apoio à Produção Animal (Gepan/Idam), o zootecnista André Silva e o médico veterinário David Santos, com colaboração do técnico em agropecuária Carlos Eduardo Braga.



" Durante o curso estão sendo abordados tópicos que vão desde o manejo inicial da criação, como a escolha do local e chegada de animais, medidas de biosseguridade, até a gestão da atividade avícola, com uso de planilhas de escrituração zootécnica. Na parte prática, os participantes acompanham as atividades diárias realizadas em aviários da região, para a fixação do conteúdo teórico explanado. " André Silva, zootecnista e coordenador do Projeto Prioritário de Avicultura do Idam

Para o produtor e presidente da Associação dos Agricultores da Vila do Cuia, Marlúcio Nascimento, de 54 anos, o curso tem uma grande importância para alavancar a produção de aves no município e ainda gerar renda para quem vive da atividade.

" Acreditamos que, com as informações repassadas no curso, os agricultores irão aumentar o plantel de aves e quem sabe representar um número significativo dentro do Amazonas. " Marlúcio Nascimento, presidente da Associação dos Agricultores da Vila do Cuia

Projeto



A atividade faz parte do Projeto Prioritário de Avicultura, executado pelo Idam em 27 municípios do estado, que apresentam potencial para criação de aves.

A ideia é dar suporte aos agricultores na criação de aves de corte, postura e caipira, visando o aumento na produção e principalmente a geração de renda e oportunidades no campo para famílias rurais.

Segundo o gerente da unidade local do Idam em Anamã, Eurico Barbosa, é importante oferecer atividades dessa natureza, que envolvem tanto as questões teóricas na criação de aves quanto a parte prática, que é essencial para demonstrar como funcionam as etapas dessa cadeia produtiva, que é a avicultura.

