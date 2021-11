Curso de formação para novos monitores deve gerar 60 novos empregos

Durante as aulas práticas, os alunos se deslocarão até as unidades prisionais para compreender melhor o funcionamento do trabalho | Foto: Divulgação/Seap

Manaus (AM) - Para gerar novos empregos dentro do sistema prisional, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), realiza o curso de formação inicial para novos monitores.



Com uma carga horária total de 144 horas, a qualificação inicial dos novos monitores conta com 60 alunos e será dividida entre aulas práticas e teóricas que abordarão conteúdos sobre noções básicas da Lei de Execução Penal (LEP) e de inteligência penitenciária; relações interpessoais e ética profissional, além de Saúde e Segurança do Trabalho e Defesa Pessoal.

A capacitação visa preparar e qualificar o público participante para atuar dentro das unidades prisionais do Estado com segurança e conhecimento.

O curso está sendo ministrado no bairro Chapada, zona sul de Manaus, por profissionais que atuam na área da segurança prisional e serviço social.



Durante as aulas práticas, os alunos se deslocarão até as unidades prisionais para compreender melhor o funcionamento

dos locais e a rotina de trabalho.

Presente na abertura, nesta segunda-feira, o secretário executivo adjunto da Seap, coronel André Luiz Barros Gioia, destacou a qualidade do curso.

" Aqui essas pessoas irão aprender com exatidão como se comportar e como funciona o trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro do sistema prisional. Também irão receber orientações e conhecer todos os protocolos de segurança que hoje estão em curso nas unidades. Espero que a capacitação seja um sucesso e que eles aprendam tudo o que for possível. " André Luiz Barros Gioia, coronel

" É gratificante poder contar com os profissionais capacitados, afinal, a rotina penitenciária exige muito foco e treinamento tático de segurança, mas também exige que o profissional seja ético e tenha empatia, auxiliando em todo o processo de ressocialização dos apenados – o que, para o nosso modelo de gestão, é de extrema importância. " Alexandre Calixto, gerente de ressocialização da New Life

Reforço

Inicialmente, os novos monitores, que estão em formação, serão contratados, ao final da capacitação para atuar nas unidades prisionais cogeridas pela empresa que são os Centros de Detenção Provisória de Manaus 1 e 2 (CDPMs 1 e 2).

Além dessas, com a formação completa, eles também poderão ser encaminhados para trabalhar em outras unidades prisionais da capital.





