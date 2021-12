Câmara lança programa com 77 cursos profissionalizantes em Manaus

O EscolesgisCMM vai disponibilizar cursos de qualificação e de capacitação profissional | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Câmara Municipal de Manaus (CMM) lança, nesta quarta-feira (1), o EscolegisCMM, programa de cursos de qualificação profissional criado pelo Projeto de Resolução 021/2021, de autoria do presidente do parlamento municipal, vereador David Reis (Avante).

O evento será realizado às 14h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, em Flores, zona Centro-Sul da capital amazonense.

O EscolesgisCMM vai disponibilizar, gratuitamente, à população manauara, cursos de qualificação e de capacitação profissional, nas áreas de Administração, Gestão Pública e de Idiomas, por meio de plataforma de Ensino a Distância (EaD).

Serão ofertados 77 cursos, sendo que para cada um deles, serão disponibilizadas 25 mil vagas, mensalmente.

O programa tem por objetivo de preparar o cidadão manauara para o exercício profissional, especialmente, no retorno das atividades econômicas, no período de pós-pandemia da covid-19, bem como auxiliar na capacitação profissional dos jovens que estão em busca do primeiro emprego.



