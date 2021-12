TJAM divulga resultado de seleção para estágio em Direito

O edital está no Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira (6) | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep) divulgou o Edital TJAM n.º 03/2021 – SPED2021, referente à Seleção Pública para Estágio de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Amazonas (capital), com o resultado do julgamento dos 18 recursos apresentados e a homologação definitiva de inscrições.

O edital está no Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira (6), da página 9 a 34 do Caderno Administrativo e também traz orientações sobre o Curso de Formação Inicial para Candidatos ao Estágio, que é a Etapa II da seleção.

Conforme o documento, deve participar do curso, oferecido gratuitamente pela Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (Eastjam) e realizado exclusivamente no período de 9 a 15 de dezembro, na modalidade a distância auto instrucional.

Os candidatos deverão acessar o curso de formação no ambiente virtual da EASTJAM pelo endereço http://eastjam.tjam.jus.br/course/view.php?id=193 ; depois deverão clicar no botão “Criar uma conta”, preencher os dados solicitados, informando seu CPF (somente números) no primeiro campo (Identificação do Usuário) e senha de sua preferência para acessar o ambiente.

No campo endereço de e-mail, o candidato deverá informar, preferencialmente, o mesmo e-mail da inscrição.

Depois de criar a sua conta no ambiente virtual da Escola do Servidor, o candidato encontrará o curso disponível para inscrição na área “Cursos em Destaque” na página inicial do ambiente virtual de aprendizagem ou pelo endereço http://eastjam.tjam.jus.br/course/view.php?id=193 , informando o usuário e senha criados.

A formação possui carga horária de 30 horas, e terá por objetivo disseminar conhecimentos jurídicos, procedimentais e administrativos relacionados às atividades do Tribunal, propiciando aprendizado prático e facilitando a ambientação às normas institucionais, áreas de atuação e rotinas existentes.

Dividido por módulos, o curso tem como temas: Estrutura do Poder Judiciário; Planejamento Estratégico do TJAM, Metas Nacionais, Projetos Institucionais e Selos; Rotinas Cartorárias; Orientações sobre o uso de sistemas tecnológicos no TJAM; Introdução ao Sistema de Automação do Judiciário (SAJ); Funcionamento do Programa de Estágio no TJAM; Habilidades de Raciocínio Lógico e Interpretação.



Para ser aprovado é preciso obter no mínimo 80% de aproveitamento do curso, que corresponderá ao estudo das aulas oferecidas e à conclusão das atividades avaliativas, no prazo estabelecido em edital.

A atividade avaliativa poderá ser realizada pelo estudante logo após o estudo do conteúdo proposto, e será composta por até 25 questões de múltipla escolha, contendo até quatro alternativas cada uma.

