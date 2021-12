Internos da UPP começam novos cursos profissionalizantes

Cada formação tem turma formada por 20 internos | Foto: Divulgação/Seap

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) iniciou, nesta quarta-feira (15), duas capacitações profissionalizantes para os internos da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada no ramal Bela Vista, zona leste de Manaus. Os cursos são de Pintura Predial e Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado.

A oferta visa profissionalizar o reeducando para que ele tenha uma ocupação dentro da penitenciária e quando retornar ao convívio da sociedade.

Os cursos são promovidos em parceria com a empresa terceirizada RH Multi, que disponibiliza todo material utilizado durante as aulas.



Cada formação tem turma formada por 20 internos, e carga horária de 60 horas, principalmente de aulas práticas.

Ao longo do aprendizado os participantes do curso de Pintura Predial irão realizar a pintura da muralha da penitenciária, enquanto os demais irão desempenhar serviços de manutenção preventiva e limpeza nos aparelhos de ar-condicionado do prédio. Ao todo, as capacitações irão durar 10 dias.

Segundo o diretor da UPP, Dyego Castelo Branco, a Seap finaliza a rodada de cursos de 2021 na unidade com êxito.

" Mais uma vez cumprimos nosso papel de mostrar aos detentos que é possível levar uma vida digna por meio do trabalho e do estudo. Encerraremos este ano formando novos excelentes profissionais e isso nos enche de orgulho. " Dyego Castelo Branco, diretor da UPP

Alcance no Ipat

Nesta semana também foi realizada a aula inaugural do curso de Acabamento em Alvenaria, com carga horária de 60 horas, para 20 internos do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), localizado no ramal do Km 08 da BR-174 (Manaus-Boa Vista).



Remição pelo estudo

Os presos que participam dos cursos profissionalizantes podem utilizar as horas estudadas para diminuir suas penas.

A cada 12 horas de estudo, é subtraído um dia da sentença dos apenados, conforme determina a Lei de Execução Penal (LEP).

