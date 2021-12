Inscrições para curso gratuito de programação estão abertas em Manaus

Além de divulgar os cursos, a iniciativa tem o objetivo de oportunizar a aprendizagem sobre programação na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) | Foto: Reprodução





Manaus (AM) - Estão abertas as inscrições para os cursos de Introdução à Programação de: CSS, HTML e Javascript que serão ofertados no período de 3 a 6 de janeiro de 2022, no horário das 18h às 21h.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), por meio da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com a Kenzie Academy, divulga sobre a oportunidade.

Além de divulgar os cursos, a iniciativa tem o objetivo de oportunizar a aprendizagem sobre programação na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) de boa qualidade, além de proporcionar a chance para que as pessoas possam aprender sobre programação.

O curso será oferecido de forma gratuita e remota e vai abranger vagas para mais de 50 mil pessoas da Amazônia Legal.

O chefe do Departamento de Extensão Tecnológica e Inovação (DTI) da Secti, Leonardo Rodrigo, salienta que a iniciativa é uma excelente oportunidade para o mercado local.



Os cursos vão impulsionar o mercado no Amazonas | Foto: Divulgação/Kenzie Academy

" A Kenzie Academy vem para preencher uma lacuna importante para o desenvolvimento econômico e social do Amazonas. É sabido que o profissional da área de TIC, em especial, os desenvolvedores, são peças chaves para alavancar diferentes negócios, seja por meio do desenvolvimento de plataformas web para e-commerce, até a geração de soluções tecnológicas para automação e otimização de processos. " Leonardo Rodrigo, chefe do Departamento de Extensão Tecnológica e Inovação (DTI) da Secti

Leonardo reforçou ainda que “a formação desse capital intelectual será um diferencial para o Estado, bem como para toda a região amazônica, principalmente, em um momento de total transformação digital”.



Como participar

As inscrições para o curso já estão abertas e podem ser feitas por meio do link: https://amazonia.kenzie.com.br .

O único pré-requisito para participar do curso é ser residente na Amazônia Legal e ter acesso à internet no celular ou computador.

