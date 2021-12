Sai a lista dos selecionados em cursos de Inovação e Industria 4.0

Foram ofertadas 75 vagas para capacitação. | Foto: Divulgação/Semtepi

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto Visão Amazônica, divulga nesta segunda-feira, 20/12, a lista de selecionados em cursos gratuitos de Inovação e Indústria 4.0, oriundos da Emenda Parlamentar Impositiva nº 122/2020.

Foram ofertadas 75 vagas para capacitação nos cursos de Gestão e Propriedade Intelectual, Blockchain (base de registro de dados) e Automação (teste de software), destinados a jovens acima de 18 anos com perfil empreendedor, profissionais ligados ao desenvolvimento de software, designers e empreendedores.

Os alunos selecionados em 1ª chamada deverão confirmar suas matrículas até as 17h desta segunda-feira, 20/12, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, nº 290, Centro, zona Sul, portando os documentos exigidos.



A lista completa de selecionados pode ser conferida em semtepi.manaus.am.gov.br .

