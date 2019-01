Veja vagas de emprego divulgadas por RH's nesta sexta-feira, em Manaus

Confira a lista e veja se há alguma adequado ao seu perfil | Foto: Divulgação

Manaus - Setores de recrutamento de recursos humanos enviaram ao Portal EM TEMPO diversas vagas de emprego abertas em Manaus. Confira a lista e veja se há alguma adequado ao seu perfil:

GERENTE DE COMPRAS

Requisitos;

Graduação completa em administração, Contabilidade, Economia ou áreas afins.

Pós Graduação na área de Gestão, Finanças ou controladoria.

Ampla experiência na área de Gestão de compras.

Os candidatos que atendem ao perfil devem enviar o CV com pretensão salarial para talentoconfidencialam@gmail.com

APRENDIZ

Requisitos;

Ensino médio completo, Pacote Office;

Desejável: Curso nível superior / Técnico: Logística, Administração.

Interessados (a) que atendem ao perfil encaminhar seu currículo para seleção@novamedpharma.com.br

EXECUTIVO DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA·

Oportunidade para Manaus/AM

Formação superior com especialização;

Vivência anterior em atividade comercial, conhecimento de processos industriais e subsistemas relacionados;

Ter interesse por tecnologia e inovação, ERP e projetos;

Ter trabalhado com Sistema TOTVS ou MICROSIGA será considerado diferencial;

Inglês avançado;

Veículo próprio;

Disponibilidade de horário.

Interessados encaminhar currículo informando o cargo e a pretensão salarial para: vagas1@sinapsyrh.com.br

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Sexo: Indiferente

Disponibilidade total de horário

Experiência na função.

Interessados que atendem ao perfil e que tenham graduação nessa área encaminhar seus currículos para com o nome da vaga para selecionamosvagas@bol.com.br

COMPRADOR PL

Perfil do Cargo:

Ensino superior completo em Administração, Engenharia ou áreas afins.

Imprescindível: Excel avançado e práticas no sistema TOTVS

Perfil comportamental: Comunicação assertiva, fluência verbal, persuasão e negociação são competências básicas do cargo.

Experiência mínima de dois anos na função

Principais responsabilidades do cargo:

Atuar no planejamento e execução de compras nacionais de prestação de serviço.

Follow-up da entrega dos produtos comprados

Realizar a gestão dos contratos de compra com fornecedores

Interessados encaminhar currículo com pretensão salarial para rhmanausvagas2018@gmail.com

GERENTE OPERACIOAL/PLANTA

FORMAÇÃO:

Ensino Superior completo em Engenharia ou áreas afins;

Especialização em engenharia ou administração.

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Pacote Office;

Inglês Avançado

Cursos de Gestão

Vivencia mo setor de produção

EXPERIÊNCIA

Experiências anteriores em multinacionais;

Experiência com gerenciamento, planejamento e controle de processos ligados a Produção, PCP, Manutenção e Área Administrativa.

Candidatos interressados e com o perfil descrito devem se cadastrar no site: www.desafiorh.com.br

PADEIRO

Profissional com experiência em assar pães, salgados, chapa.

Ensino médio completo ou cursando

Disponibilidade para inicio imediato

Quites com serviço militar

Cursos de manipulação de alimentos e atendimento ao cliente serão diferenciais

Será realizado durante a seleção, teste prático.

VAGA AÇOGUEIRO FOLGUISTA

Profissional com experiência em cortes, desossar, temperos.

Ensino médio completo ou cursando

Disponibilidade de horário

Quites com serviço militar

Cursos de manipulação de alimentos e atendimento ao cliente serão diferenciais

Será realizado durante a seleção, teste prático.

PEIXEIRO

Profissional com experiência em cortar, embalar, tirar espinhas.

Ensino fundamental completo ou cursando

Disponibilidade de horário

Quites com serviço militar

Será realizado durante a seleção, teste prático.

VENDEDOR

Profissionais com experiência em vendas de cosméticos;

Ensino médio completo;

Disponibilidade de horário para trabalhar em shopping;

Curso de atendimento ao cliente será diferencial;

Será realizado durante a seleção, teste prático.

Encaminhar currículo com o titulo da vaga para selecaosupermercado2015@gmail.com

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Requisitos;

Mecânica Industrial

Curso de soldagem

Experiência em manutenção predial

Interessados que atendem ao perfil, encaminhar seu currículo com o título da vaga para seleção.g14@outlook.com

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Curso Técnico em Segurança do Trabalho com registro

Informática avançada

CNH: B

Conhecimento profundo em OHSAS 18001 / ISO45001

Auditoria interna e externa

Controle orçamentário

Processos de CIPA e Brigada de Emergência e demais atividades correlacionadas à área.

Interessados devem se candidatar no link abaixo:

http://rnstad.biz/s/w/HJ6OWV

Os interessados realizar o cadastro no link a cima.

PROFESSORA DE INGLÊS

PROFESSORA DE INGLÊS/REQUISITOS:

GRADUADA EM LICENCIATURA EM LETRAS (LÍNGUA INGLESA);

EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL;

SEXO FEMININO.

PRECISA TER DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.

Enviar currículo para: fds.selecao@hotmail.com

VENDEDOR

Superior Cursando Marketing ou Áreas Afins.

Conhecimento com vendas de serviços de telecomunicações e equipamentos de rede, ferramentas Office, vivência em comercialização de produtos para os clientes, acompanhar metas, pós-venda, relatório e outras atividades relacionadas à área. Indispensável: vivência na função no seguimento de telecomunicações.

Os interessados encaminhar currículos para o e-mail: recrutandootalentoss@gmail.com

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

Experiência em fabricação de sacolas.

Operador de Máquina Extrusora (PRODUÇÃO DE SACOLAS)

Experiência de 02 anos Enviar CV para: selecao_rh@live.com

COMPRADOR PL

Perfil do Cargo:

Ensino superior completo em Administração, Engenharia ou áreas afins.

Imprescindível: Excel avançado e práticas no sistema TOTVS

Perfil comportamental: Comunicação assertiva, fluência verbal, persuasão e negociação são competências básicas do cargo.

Experiência mínima de dois anos na função

Principais responsabilidades do cargo:

Atuar no planejamento e execução de compras nacionais de prestação de serviço

Follow-up da entrega dos produtos comprados

Realizar a gestão dos contratos de compra com fornecedores

Interessados encaminhar currículo com pretensão salarial para rhmanausvagas2018@gmail.com

COORDENADOR DE ATIVIDADES EXTRACLASSE

Coordenar as atividades extraclasses (esperte, futsal, judô, tênis de mesa, natação e outros) do ensino infantil ao médio, identificar pontos de melhorias, acompanhar a execução das atividades e outras inerentes ao cargo;

Formação superior em Educação física

Imprescindível, experiência comprovada em cargo de gestão;

Interessados que atendem ao perfil da vaga encaminhar seu currículo com o título da vaga para rh2seculomanaus.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM PROCESSO DE PRODUÇÃO

Imprescindível;

Experiência em controle e registro de defeitos;

Segregação de defeitos por tipo;

Experiencia no seguimento de eletrônicos;

Atividades voltadas para o processo produtivo;

Total disponibilidade de turnos.

Formação: Ensino médio completo ou cursando superior (Gestão da qualidade ou Administração).

Desejável: Cursos voltados para a o processo de linha de produção e Excel avançado.

Os interessados que atendem ao perfil da vaga encaminhar seu currículo para oportunidade@multiplagp.com.br

VAGA CONSULTOR COMERCIAL

Sólido conhecimento com prospecção de clientes, habilidades de negociação elaboração de propostas, possuir carteira de clientes e outras atividades relacionadas à área.

Necessário CNH-B e carro próprio

Indispensável; Experiência em consultoria de Rh.

Interessados que atendam ao perfil encaminhar seu currículo para vagassabertass@gmail.com

FARMACÊUTICO (A)

Horário integral

Salário a combinar

Regime CLT

Enviar currículo para rh@biofarmamanaus.com.br

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Horário integral

Salário a combinar

Enviar Currículo rh@biofarmamanaus.com.br

NUTRICIONISTA

Horário integral

Salário a combinar

Enviar Currículo rh@biofarmamanaus.com.br

Professor (a) Auxiliar

Cursando a partir do 6º período de Pedagogia ou formado;

6 meses de experiência;

Período integral;

Salário mínimo.

Interessados enviar currículo para o e-mail: thais.andrade@escolaevangelicabetel.com.br

GERENTE DE INFORMÁTICA

Local de trabalho: Manaus

Requisitos:

Ensino Superior em Eng. Computação; Sistemas de Informação; Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Experiência em ambiente hospitalar da rede privada;

Conhecimentos no sistema Tasy;

Gerenciamento de unidades, redes e sistemas de informação;

Acompanhamento de implantação de sistemas e projetos;

Planejamento e coordenação de atividades de T.I e de serviços de informática;

Gestão de equipes.

Os interessados com o perfil acima mencionado podem encaminhar o currículo com pretensão salarial para o e-mail: recrutamento.selecao351@gmail.com

AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/SECRETÁRIA

REQUISITOS:

Ensino Médio Completo - Curso ASB ou TSB

Experiência em consultório odontológico

Disponibilidade de horário.

COMPETÊNCIAS:

INFORMÁTICA BÁSICA

BOA COMUNICAÇÃO E INICIATIVA serão o diferencial.

Interessados, enviar o currículo com pretensão salarial para. vurgente1@gmail.com

ANALISTA

Requisitos:

Ensino Superior completo

Conhecimento genérico em sistemas integrados nos módulos: Compras, estoque, financeiro, faturamento, contabilidade e fiscais;

Conhecimento em infraestrutura e atualizações do sistema (instalação, migração de versão, aplicação de pacotes de correção);

Vivência na linguagem advpl e SQL Server;

Identificar falhas, sugerir melhorias, atendimento a problemas e incidentes nos sistemas.

Salários: A combinar.

Pacote de Benefícios: A combinar.

Regime de contratação: CLT (Efetivo)

Horário: Das 7h às 17h de segunda a sexta-feira.

Os Interessados devem enviar os currículos para o email: selecionador2014@yahoo.com.br

Informando o Título da Vaga e a pretensão salarial no assunto.

LÍDER DE TELEFONIA

Cursando nível superior;

Experiência em vendas de telecomunicações;

Office avançado;

Disponibilidade para trabalhar em horário de shopping;

Interessados (as) devem enviar currículo para amvagasth@gmail.com

VENDEDOR EXTERNO CONTRATO

Ensino médio

Experiência na área comercial, vendas, telemarketing ou cobrança

Informática nível usuário

Ser bem comunicativo

Proativo

Horário e comissão a combinar

COBRADOR EXTERNO CONTRATO

Ensino médio

Experiência na área comercial, vendas, telemarketing ou cobrança.

Informática nível usuário

Ser bem comunicativo

Proativo

Horário e comissão a combinar

Enviar currículo com o nome da vaga pretendida

E-mail: atendimento_adm@outlook.com.br

VENDEDOR EXTERNO CONTRATO

Ensino médio

Experiência com na área comercial, vendas, telemarketing ou cobrança.

Informática nível usuário

Ser bem comunicativo

Proativo

Horário e comissão a combinar

Demais detalhes sobre a vaga será repassada por telefone aos interessados.

Interessados enviar currículo para daniel29_p@hotmail.com

ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO/ESTATÍSTICA

Local de Atuação: Manaus

Formação Necessária: Ensino Superior Cursando em Administração / Estatística

Requisições Desejáveis: Controles de Treinamentos conforme a ISO 9001.

Interessados enviar currículo com o Título da vaga para: grupo.recruta@gmail.com

CONSULTOR COMERCIAL

Sólido conhecimento com prospecção de cliente, habilidades de negociação, elaboração de propostas, possuir carteira de clientes e outras atividades relacionadas a área de vendas.

Requisito:

Cursando administração e áreas afins a partir do 2° período

Necessário ter CNH-B e carro próprio

Indispensável: experiencia em consultoria de RH

Interessados encaminhar seu currículo para seleção.am@rhmega.com.br

SUPERVISOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Buscamos identificar profissionais com experiência nas tratativas que envolvem pós-vendas e atendimento ao cliente.

Formação superior com especialização, trabalhar com metas e que conheça técnicas de negociação, são critérios determinantes para a posição.

Se você atende ao perfil da vaga, enviar seu currículo para pssoa.certrh@gmail.com

OPERADOR DE TELEMARKETING

Requisitos:

Ensino Médio completo;

Experiência na função

Pacote Office Básico;

Boa Comunicação, dinâmico, comprometido, flexível e responsável.

Interessados que tendem ao perfil devem encaminhar seu currículo para raphael.barbosa@duno.com.br

VAGA MECÂNICO ESTALEIRO – SÊNIOR

Atribuições: Realizar manutenção preventiva e corretiva das embarcações; Manutenção de motores de combustão interna diesel sendo eles cartepillar e Cummins, sistemas hidráulicos, pneumáticos, acessórios e bombas (centrífugas, parafusos, engrenagens) e demais atividades correlatas.

TÉCNICO EM MECÂNICA;

Desejável: Cursos em eletrônica, motores a diesel ou motores a combustão.

Benefícios: Assistência médica e odontológica nacional. Seguro de vida vale alimentação PPR, previdência privada.

Local: Itacoatiara-AM

Interessados que atendem ao perfil da vaga, encaminhar seu currículo para recrutamento.itacoatiara@gmail.com ou se cadastrar no site amaggi.com.br

ANALISTA FINANCEIRO

Imprescindível: Experiência na área financeira (pagamento, recebimentos, negociações bancárias e com fornecedores, controle de movimentação de caixa, tesouraria, cobrança em geral) entre outras atividades da área;

Experiência em empresas que possuem matriz/filiais;

Word e Excel avançando, Outlook;

Experiencia em sistemas;

Formação;

Ensino completo em administração contabilidade e áreas afins;

Cursos desejáveis: Excel avançado, gestão financeira, tributos e áreas correlatas.

Os interessados devem encaminhar seu currículo para opotunidade@multiplagp.com.br

VAGA MOTORISTA

Experiência mínima de 02 anos em entregas na capital e no interior do Estado.

Ensino Médio Completo

CNH categoria D

Interessados enviar C.V para: selecao_rh@live.com

VENDEDOR

Superior Cursando Marketing ou Áreas Afins.

Conhecimento com vendas de serviços de telecomunicações e equipamentos de rede, ferramentas Office, vivência em comercialização de produtos para os clientes, acompanhar metas, pós-venda, relatório e outras atividades relacionadas à área.

Indispensável: vivência na função no seguimento de telecomunicações.

Os interessados encaminhar currículos para o e-mail: recrutandootalentoss@gmail.com

ASSISTENTE FINANCEIRO

Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e áreas afins

Conhecimentos em:

Baixa e controle de recebimento

Movimentação de recebimento de clientes

Relatório de contas a receber

Controle de cobrança via boleto

Análise de créditos e emissão de relatórios do Serasa

Vasta experiência em processo de cobrança

Pacote Office Avançado

Interessados encaminhar currículos para: recrutar.norte@gmail.com

ESTAGIÁRIO DE PCP/REMUNERADO

PERFIL:

Cursando Engenharia de Produção ou Administração a partir do 6º período

Excel Intermediário

Inglês Básico

Interessados enviar currículo para rhmanausvagas2018@gmail.com

COMPRADOR PL

Perfil do Cargo:

Ensino superior completo em Administração, Engenharia ou áreas afins.

Imprescindível: Excel avançado e práticas no sistema TOTVS

Perfil comportamental: Comunicação assertiva, fluência verbal, persuasão e negociação são competências básicas do cargo.

Experiência mínima de dois anos na função

Principais responsabilidades do cargo:

Atuar no planejamento e execução de compras nacionais de prestação de serviço

Follow-up da entrega dos produtos comprados

Realizar a gestão dos contratos de compra com fornecedores

Auxiliar Administrativo fiscal

Requisitos

Ensino Superior Completo ou cursando em Ciências Contábeis;

Pacote Office - Excel Avançado;

Experiência em rotinas de recebimento e lançamento de Nota fiscal (comprovada em CTPS)- mínimo de seis meses.

Conhecimento em Excel avançado

Foco nos resultados

Habilidades: Agilidades na execução das atividades propostas, organização, confidencialidade e confiabilidade, discrição.

Contratação: CLT

Horário: comercial de seg. a sex (07h00min às 17h18min)

Início Imediato

OBS: Currículos que não atendam ao perfil solicitado não serão analisados

Encaminhar currículo com pretensão salarial para: competenciarh2019@gmail.com com o título da vaga no campo assunto.

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio

Experiência comprovada em carteira

CNH B

Curso MOPP.

A empresa oferece plano de saúde, cesta básica, alimentação e transporte, interessados enviar currículo com pretensão salarial, para o e-mail: competenciarh2019@gmail.com

PCD, TRABALHAR NA ÁREA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL E OPERACIONAL.

Laudo Médico Atualizado

Ensino Médio Completo.

Somente os candidatos interessados que atenderem ao perfil da vaga, enviar currículo para o e-mail: gestaodepessoasamazonas@gmail.com

VENDEDOR

Superior Cursando Marketing ou Áreas Afins.

Conhecimento com vendas de serviços de telecomunicações e equipamentos de rede, ferramentas Office, vivência em comercialização de produtos para os clientes, acompanhar metas, pós-venda, relatório e outras atividades relacionadas à área.

Indispensável: vivência na função no seguimento de telecomunicações.

Os interessados encaminhar currículos para o e-mail: recrutandootalentoss@gmail.com

CONSULTOR DE VENDAS

Superior Cursando Marketing ou Áreas Afins.

Conhecimento com vendas de serviços de telecomunicações e equipamentos de rede, ferramentas Office, vivência em comercialização de produtos para os clientes, acompanhar metas, pós-venda, relatório e outras atividades relacionadas à área.

Indispensável: vivência na função no seguimento de telecomunicações.

Os interessados encaminhar currículos para o e-mail: recrutandootalentoss@gmail.com

AGENTE DE PORTARIA FEMININO

Requisitos: Experiência na função de no mínimo 1 ano comprovado em Carteira. Curso de Agente de Portaria. Informática avançada. Noções de Matemática. Desejável experiência com Pesagem de Cargas. Disponibilidade total de horário.

Interessados encaminhar o currículo atualizado com o título da vaga para: recursoshumanos.confidencial1@gmail.com

OPERADOR DE PRODUÇÃO - PCD

Escolaridade:

Ensino Médio Completo e/ou Superior Cursando;

Experiência em indústria de eletroeletrônicos;

Disponibilidade de horário

Laudo Atualizado (anexar junto ao Currículo)

Candidatos interessados e dentro do perfil solicitado encaminhar currículos para: recrutatalentosmanaus@gmail.com até o dia 25.01.2019.

RESERVA DE PRODUÇÃO (USINAGEM)

Requisitos Obrigatórios:

Informática Básica

Metrologia Básica

Leitura e interpretação de Desenho técnico

Conhecimento em operação e programação de CNC

Conhecimento na utilização de Ferramentas da Qualidade.

Desejável:

Curso Técnico em Mecânica ou áreas correlatas

Benefícios:

Transporte, alimentação no local, Plano de saúde, cesta básica.

Faixa salarial: R$ 1.000 a R$ 1.500

SOMENTE OS CANDIDATOS QUE PREENCHEREM OS REQUISITOS DA VAGA enviar currículo para o e-mail, informando o titulo da vaga no campo assunto: selecaoktb@yahoo.com.

AUDITOR INTERNO FISCAL

Ensino Superior Completo em Administração e áreas afins;

Realizar auditorias e avaliações internas;

Procedimentos e políticas;

Revisão e elaboração de normas;

Controle de documentação;

Disponibilidade de horário;

Disponibilidade para viagens.

Interessados encaminhar currículos para: recrutar.norte@gmail.com

ANALISTA FISCAL

REQUISITOS:

Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis

Conhecimento avançado das rotinas do setor Fiscal.

COMPETÊNCIAS: Informática Avançada

Interessados, enviar o currículo para vagasmao@outlook.com com o nome da vaga no assunto e pretensão salarial.

Por gentileza, enviar somente currículos no perfil anunciado.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Com ou sem experiência

Que more nos bairros próximos à Torquato Tapajós ou à Rodovia BR 174

Os interessados deverão encaminhar o currículo para: talentosam@gmail.com informado pretensão salarial e no campo assunto, o título da vaga.

PROFESSOR DE DIREÇÃO VEICULAR

Sexo: Masculino;

Habilitado a 05 anos;

Habilitação Categoria B, sem pontos negativos na carteira;

Curso de Direção defensiva;

Ensino Médio Completo;

Gostar de ensinar, ter bom controle emocional, trabalhar com atendimento ao público, ser paciente e atencioso;

Disponibilidade de horário;

Trabalho de segunda a sábado;

Salário R$ 1.200 em carteira vale transporte e alimentação

Enviar currículo para hpsicologa@hotmail.com, com o titulo da vaga.

GERENTE DE INFORMÁTICA

Local de trabalho: Manaus

Requisitos:

Ensino Superior em Eng. Computação; Sistemas de Informação; Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Experiência em ambiente hospitalar da rede privada;

Conhecimentos no sistema Tasy;

Gerenciamento de unidades, redes e sistemas de informação;

Acompanhamento de implantação de sistemas e projetos;

Planejamento e coordenação de atividades de T.I e de serviços de informática;

Gestão de equipes.

Os interessados com o perfil acima mencionado podem encaminhar o currículo com pretensão salarial para o e-mail: recrutamento.selecao351@gmail.com

NUTRICIONISTA

Horário integral

Salário a combinar

Enviar Currículo rh@biofarmamanaus.com.br

PROFESSOR (A) AUXILIAR

Cursando a partir do 6º período de Pedagogia ou formado;

Seis meses de experiência;

Período integral;

Salário mínimo.

Interessados enviar currículo para o e-mail: thais.andrade@escolaevangelicabetel.com.br

AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/SECRETÁRIA

REQUISITOS:

Ensino Médio Completo - Curso ASB ou TSB

Experiência em consultório odontológico

Disponibilidade de horário.

COMPETÊNCIAS:

INFORMÁTICA BÁSICA

BOA COMUNICAÇÃO E INICIATIVA serão o diferencial.

Interessados, enviar o currículo com pretensão salarial para vurgente1@gmail.com

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Requisitos:

Ensino médio completo;

Experiência seis meses

OFERECEMOS:

Salário compatível com a função, vale-transporte, Assistência Médica e Vale Transporte.

INTERESSADOS ENVIAR CURRÍCULO COM FOTO PARA: EMAIL:

dp@icemcontabilidade.com.br

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Horário integral

Salário a combinar

Enviar Currículo rh@biofarmamanaus.com.br

LÍDER DE TELEFONIA

Cursando nível superior;

Experiência em vendas de telecomunicações;

Office avançado;

Disponibilidade para trabalhar em horário de shopping;

Interessados (as) devem enviar currículo para amvagasth@gmail.com

Leia mais:

Vagas de emprego divulgadas por RH´s de Manaus

Procura trabalho? Veja 46 vagas ofertadas nesta quinta, em Manaus