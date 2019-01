Veja 47 vagas de emprego para esta terça em Manaus

Manaus - Com oportunidades para diversas áreas, a Secretaria de Estado do Trabalho do Amazonas (Setrab), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM) oferta 47 vagas de emprego nesta terça-feira (29).

Os interessados devem comparecer, das 8h às 17h, na sede da Setrab, localizada na Galeria +, na avenida Djalma Batista, nº 1018, (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping), munido com documentos pessoais: RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

(1) VAGA: ALINHADOR DE VEICULOS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência.

Obs: Cursos na área.

(3) VAGAS: FRENTISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Com ou sem experiência.

OBS: Documentação completa e atualizada.

(1) VAGA: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência.

OBS: Experiência em estoque de alimentos, com curso de excel ou informática básica.

(1) VAGA: AUXILIAR DE COZINHA / ESTRANGEIROS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 06 meses.

Obs.: Disponibilidade de horário.

(1) VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência.

Obs.: Disponibilidade de horário

(1) VAGA: RESTAURANTE ADMINISTRATIVO.

Escolaridade: Ensino Superior completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

OBS.: Conhecimento em informática, liderança de equipe , proatividade e com disponibilidade de horário.

(1) VAGA: COSTUREIRO EM GERAL

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto.

Experiência: 6 meses de experiência.

OBS.: Em máquina industrial, overloque.

(1) VAGA: VIGILANTE. (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência.

OBS.: Laudo atualizado.

(1) VAGA: ESTOQUISTA. (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Sem experiência.

OBS.: Documentos e laudo atualizados.

(1) VAGA: ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência.

Obs.: Com habilitação B.

(1) VAGA: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência.

Obs.: Proatividade, experiência com vendas corporativas, veículo próprio, e que saiba trabalhar em equipe.

(5) VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Cursando Ensino Superior em Administração, Marketing ou Publicidade.

Experiência: 6 meses de experiência.

OBS.: Proatividade, experiência com vendas.

(1) VAGA: VENDEDOR INTERNO

Escolaridade: Cursando Ensino Superior em Administração, Marketing ou Publicidade.

Experiência: 6 meses de experiência.

Obs: Proatividade, boa comunicação experiência com vendas.

(10) VAGA: CONSULTOR EXTERNO

Escolaridade: Cursando Ensino Superior em Administração, Marketing ou Publicidade.

Experiência: 6 meses de experiência.

Obs.: Proatividade, boa comunicação experiência com vendas.

(2) VAGA: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência.

OBS: Experiência com café da manhã.

(1) VAGA: AJUDANTE DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência.

OBS.: Experiência em fazer pão, cursos na área.

(1) VAGA: ELETRICISTA DE VEÍCULOS DE PASSEIO (ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência.

OBS.: Curso de eletricista.

(1) VAGA: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência.

OBS.: Proatividade, e cursos de atendimento ao cliente e informática básica/avançada.

(1) VAGA: TECNICO DE REFRIGERAÇÃO.

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência.

OBS: Experiência em instalações e cursos NR10, E NR35.

(2) VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (AUXILIAR DE LIMPEZA)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência.

OBS.: Experiência na área.

(5) VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO. (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência.

OBS.: Disponibilidade de horário, documentação e laudo atualizados.

(3) VAGAS: GESTOR DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência.

OBS.: Proatividade, boa comunicação, perfil de liderança de pessoas/processo e facilidade em resolução de problemas.

(2) VAGAS: AUXILIAR DE CONFEITARIA.

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência.

OBS.: Experiência em doces e salgados.

