Veja mais de 60 vagas de emprego para esta quarta em Manaus

Manaus - A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM), está disponibilizando 63 vagas de emprego nesta quarta-feira (30). Entre as oportunidades, há vagas para gerente administrativo, serralheiro, consultor externo, entre outras.

Os interessados devem comparecer, das 8h às 17h, na sede da Setrab, localizada na Galeria +, na avenida Djalma Batista, nº 1018, (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping), munido com documentos pessoais, tais como: RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

(4) VAGA: RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs: Que fale inglês, espanhol ou francês (fluente)

Cursos na área de atendimento ao cliente, informática básica ou administrativo será um diferencial.

(20) VAGA: OPERADOR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Disponibilidade de horário, com documentação completa e laudo atualizado. (Visão, audição parcial e físico leve)

(1) VAGA: COPEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Experiência em copa e curso de atendimento ao cliente será um diferencial. (Documentação completa)

(9) VAGA: TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: COREN atualizado e cursos na área.

(Físico leve e com mobilidade para trabalhar em hospitais)

(8) VAGA: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Conhecimento em telha trapezoidal/termoacústica e desenho técnico, cursos: NR35.

(3) VAGA: CONSULTOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Comunicativo, proativo, experiência com venda de serviços e disponibilidade de horário.

(1) VAGA: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Experiência na realização de instalação de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração e com disponibilidade de horário, e cursos na área: NR10 e NR35.

(1) VAGA: ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Com habilitação B.

(1) VAGA: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Proativo, experiência com vendas corporativas (necessário ter transporte) trabalhar em equipe.

(1) VAGA: ELETRICISTA DE VEÍCULOS DE PASSEIO (ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Curso de eletricista.

(5) VAGA: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Disponibilidade de horário, documentação completa e laudo atualizado.

(2) VAGA: AUXILIAR DE CONFEITARIA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Especialização em doces e salgados.

(1) VAGA: ALINHADOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Cursos na área.

(1) VAGA: AUXILIAR DE COZINHA/ESTRANGEIROS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Disponibilidade de horário.

(1) VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/ESTRANGEIROS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Disponibilidade de horário.

(1) VAGA: GERENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Conhecimento em informática, liderança de equipe, proativo e com disponibilidade de horário.

(1) VAGA: VIGILANTE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS (não obrigatório).

Obs.: Curso de vigilante e com laudo atualizado.

(1) VAGA: ESTOQUISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Laudo médico e documentos atualizados.

(1) VAGA: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Experiência em máquina de costura industrial, reta overlok, goleira, braço e elastiqueira, bolso embutido, zíper, gola careca e manga.

